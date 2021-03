Attentats de Paris: Un Algérien soupçonné par la police italienne

Un algérien de 36 ans est soupçonné par la police italienne d’avoir soutenu les auteurs des attentats du Bataclan et du Stade de France en 2015, a annoncé la police de Bari. Les forces de l’ordre ont indiqué avoir pu identifier le suspect après une « large coopération internationale ».

Dans un communiqué, la police italienne a indiqué ses investigations « ont permis de constater – grâce à une large coopération internationale – la proximité du suspect avec les milieux radicaux d’inspiration jihadiste ».

En ce sens, la police de Bari a affirmé avoir ouvert une procédure contre l’individu, un Algérien de 36 ans, qu’elle présume être membre du groupe Etat islamique (EI). Le suspect aurait aidé les auteurs des attentats de Paris en novembre 2015 en leur fournissant de « faux papiers », selon la police italienne qui soutient ses accusations après avoir faire une large enquête.

Les investigations ont permis de prouver « son activité directe de soutien aux auteurs des attentats terroristes du Bataclan, du Stade de France et des attaques armées (…) survenus à Paris le 13 novembre 2015, auteurs auxquels il a fourni de faux papiers » avec l’aide de ses frères.

Une conférence de presse doit être tenue en ce début de semaine par le procureur de la République de Bari en compagnie des enquêteurs, le Service de lutte contre l’extrémisme et le terrorisme extérieur de la police nationale et une section spécialisée de la police de Bari, pour fournir plus de détails sur l’individu.

Les médias italiens, notamment le journal La Repubblica, ont déjà révélé l’identité du suspect. Il s’agirait d’un dénommé Athmane Touami alias Tomi Mahraz, âgé de 36 ans et déjà détenu en Italie pour « faux papiers » depuis 2019 et la fin de sa peine devrait avoir lieu le 19 juin.

Par ailleurs, le quotidien italien soutient que le suspect aurait eu des contacts avec Amedy Coulibaly et Chérif Kouachi, deux des auteurs des attentats de janvier 2015 contre le journal satirique Charlie Hebdo, des policiers et une épicerie casher. Et d’ajouter que le suspect ainsi que deux se ses frères, faisaient partie d’une cellule de l’Etat islamique établie en France et en Belgique.

En France, il avait été arrêté un premier temps dans le train Paris-Milan le 17 juillet 2015 en compagnie de Fatah Mechkarini. Les deux hommes avaient en leur possession de faux papiers, des cartes d’identités belges, issues du réseau dit « Catalogue », selon les éléments de l’enquête française.