L’UNESCO et Guerlain volent au secours des abeilles à travers l’entrepreneuriat féminin 

« Des Femmes pour les Abeilles », est le programme de pointe pour l’entrepreneuriat féminin en apiculture, qu’ont lancé l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la culture et la science (UNESCO) et Guerlain, et ce dans certaines réserves de biosphère de l’UNESCO sur l’ensemble de la planète.

Selon l’UNESCO, ce programme ambitieux a reçu le soutien de l’Observatoire français d’apidologie (OFA) et e parrainage de l’actrice, réalisatrice et militante humanitaire Angelina Jolie, et ce dans le cadre de ses deux objectifs, l’émancipation des femmes et la préservation de la biodiversité.

Ainsi, à compter du 21 juin prochain, dix femmes originaires de cinq réserves de biosphère seront prises en charge chaque année au sein d’une formation accélérée de 30 jours dans le domaine de l’OFA à la Sainte-Baume, en Provence, et en 5 ans, ce seront 50 participantes qui auront appris les bases théoriques et pratiques de l’apiculture et notamment la gestion d’un rucher professionnel.

A l’issue de la formation, ces femmes auront acquis le savoir-faire nécessaire à la préservation de leurs colonies d’abeilles et pourront se joindre à un réseau international d’apicultrices professionnelles.

Pour la directrice de générale de l’UNESCO, Audrey Azoulay, « le rôle joué par les femmes dans la gestion de la biodiversité et dans les processus de prise de décision n’est pas reconnu à sa juste valeur, c’est pourquoi il est impératif de soutenir et de promouvoir leur contribution en tant qu’actrices du changement. Il s’agit de l’une des priorités mondiales de l’UNESCO ».

De so côté, Angélina Jolie a estimé que « lorsque les femmes acquièrent des compétences et des connaissances, leur instinct les pousse à aider les autres à s’élever ».

« Je suis enthousiaste à l’idée de rencontrer les femmes qui participeront à ce programme dans le monde entier, d’apprendre à les connaître et de découvrir leur culture, ainsi que le rôle que jouent les abeilles dans leur environnement », a-t-elle ajouté.

A noter que ce programme quinquennal s’inscrit dans le cadre d’un partenariat entre l’UNESCO et le groupe LVMH, dont Guerlain est une filiale, pour soutenir le Programme sur l’Homme et la biosphère (MAB) de l’UNESCO et son Réseau mondial des réserves de biosphère, pionnier en matière de recherches sur l’interaction entre l’activité humaine et l’environnement, dans la perspective du développement durable.

Axé sur la protection, le bien-être et le repeuplement des abeilles, aspects autour desquels s’articule la formation, le programme entend favoriser l’émancipation sociale des femmes par le biais d’une activité professionnelle durable, basée sur l’expertise, de même qu’il ambitionne de contribuer à sensibiliser davantage au rôle essentiel des abeilles, responsables à 90% de la pollinisation des fleurs sauvages sur l’ensemble la planète.