Région RSK : Plusieurs centres hospitaliers sans responsables, la tutelle déconnectée

Dans la région de Rabat-Salé-Kénitra, plusieurs structures hospitalières fonctionnent sans directeur ou responsable depuis un moment déjà. Ce constat a était fait depuis plusieurs mois quand le corps médical à Rabat s’était plein de cette situation, surtout à la veille de la campagne de vaccination anti-covid que le Maroc s’apprêtait à lancer.

En décembre 2020, Hespress Fr s’était entretenu avec le Directeur des ressources humaines au ministère de la Santé, Adil Zniber, sur le fonctionnement de ces structures sans directeurs et l’urgence de recruter des cadres pour ces postes vacants. Le responsable au ministère de la Santé nous avait affirmé que « les entretiens sélectifs auraient lieu dans les prochaines semaines pour les postes vacants au niveau national pas uniquement au niveau de la région de Rabat-Salé-Kénitra ».

Chose qui a été faite. Mais les listes des candidats retenus pour les postes vacants de directeurs de centres hospitaliers au niveau de la région RSK et les autres régions aussi, et dont Hespress Fr détient une copie, prêtent à confusion. Le centre hospitalier régional Moulay Youssef de Rabat n’a toujours pas de directeur depuis près d’un an. Et personne n’a été sélectionné, ce qui fait que le poste reste toujours vide.

Pour les 5 autres centres hospitaliers provinciaux, deux uniquement ont été pourvus, à savoir le centre hospitalier de Skhirate-Téméra et celui de Sidi Slimane. Pour les centres de Khémisset, Salé ou encore Sidi-Kacem, les postes sont toujours vides. La situation est presque la même dans les autres régions et provinces du Maroc, où les centres hospitaliers fonctionnent sans directeurs.

Et sans direction, ces structures fonctionnent à « l’aveuglette« , surtout en ce qui concerne les procédures administratives (signature de documents officiels pour la réception d’équipements ou médicaments, signature des congés …).

À en croire les documents reçus par notre rédaction, le Maroc ne dispose pas des compétences suffisantes pour occuper ces postes. « Personne » ou encore « Personne n’a postulé« , sont les justificatifs indiqués dans les documents du ministère de la Santé pour les postes vacants. Est-ce vraiment le cas ?

Selon une source proche du dossier qui a préféré garder l’anonymat, la réponse est oui. Le Maroc dispose de compétences nationales aptes pour occuper ces postes de responsabilité, malgré la pénurie des ressources humaines dans le secteur de la santé.

D’après cette même source syndicale, le responsable de cette situation n’est autre que le ministère de la Santé, notamment le directeur régional de la santé au niveau de la région Rabat-Salé-Kénitra.

« Le problème ce n’est pas le manque de candidats ou de compétences pour occuper ces postes, mais la volonté de les garder vides pour les occuper à leur guise. En tout cas c’est le constat que nous faisons, puisque nous ne trouvons aucune autre explication logique à ce blocage. À titre d’exemple,, il y avait 4 candidats à la région de Rabat. Mais seulement deux ont été retenus », nous explique notre source.

Les candidatures ont été déposées, les dossiers ont été étudiés, et les candidats ont même passé un entretien, souligne-t-elle. Et pourtant, ils n’ont pas été sélectionnés pour occuper les postes de responsabilité qui restent encore vacants, et ce en dépit de grandes capacités.

On pensait qu’on avait, un petit peu, coupé les ponts avec les pratiques de « népotisme et de clientélisme » au sein de la fonction publique. Mais apparemment ce n’est pas le cas. « En observant la situation, le système de népotisme est toujours d’actualité », déplore notre interlocutrice, notant que « du jour au lendemain, on pourra mettre n’importe quel profil à ces postes vacants, sous prétexte qu’il faut faire marcher les choses« . Mais pourquoi ne pas avoir choisi les candidats qui se sont déjà présentés ?

Des limogeages en masse

Les candidats qui postulent pour occuper des postes de responsabilité, sont déjà intégrés dans la fonction publique au ministère de la Santé, nous explique notre source syndicale.

« Aujourd’hui, on a des infirmiers qui sont lauréats de l’école supérieure nationale de santé publique (ESNSP). Une grande partie des lauréats de cette école sont des infirmiers avec des Masters et Doctorats. Et ces derniers sont présents sur le terrain. Quand ils occupent des postes de gestion, ils sont plus efficaces. D’ailleurs, parmi les personnes qui ont postulé, il y avait des administrateurs et des infirmiers. Les postes de responsabilité ne sont plus propres aux médecins. N’importe quel fonctionnaire du secteur de la santé publique titulaire d’un diplôme en gestion peut occuper ces postes« , relève-t-elle.

Au sein de l’Organisation démocratique du travail (ODT), la déception était au rendez-vous après la publication du document du ministère de la Santé.

« Nous n’avons pas d’interlocuteur. Il y a des problèmes qui sont toujours en instance de résolution. À l’hôpital Moulay Youssef de Rabat, c’est le chef du Pôle des affaires administratives (PAA) qui signe les demandes de congés, les autorisations, etc. Et sur le plan légal, il n’a pas le droit. Mais il est obligé d’occuper cette fonction pour ne pas handicaper la structure et les intérêts du personnel et des citoyens« , fait savoir notre source.

Les sources au sein de l’ODT qui se sont confiées à Hespress Fr, accusent ainsi le directeur régional de la santé, Dr. Abdelmoula Boulamizat, d’être « à l’origine de se blocage, puisque c’est lui qui est habilité à trancher sur le nombre des postes de responsabilité au niveau de sa région« , notant que deux postes uniquement ont été occupés.

« On ne sait pas si le problème vient du ministère de la Santé ou de lui. Mais légalement, le directeur régional s’occupe de la nomination. D’ailleurs, il a la latitude pour limoger plusieurs responsables et c’est ce qu’il a fait à plusieurs reprises au niveau de la région d’où le vide administratif au sein de plusieurs structures hospitalières. Il doit donc assumer ses responsabilités. Il a viré un grand nombre de responsables, il doit mettre provisoirement à leur place quelqu’un d’autre pour résoudre la multitude de problèmes qui restent en suspens », dit-elle.

Aujourd’hui, les cadres de santé au niveau de la région sont curieux de savoir d’où vient ce blocage. Il se demandent d’ailleurs, si les 5 candidats qui se sont présentés pour ces postes au niveau de la région ne disposent pas des compétences requises. Ils s’interrogent pourquoi ne pas les avoir pris provisoirement, le temps qu’un candidat adéquat se présente, et ne pas bloquer le bon fonctionnement de ces structures, surtout en cette période de crise sanitaire.

Autant de questions sur lesquelles le responsable n’a pas voulu se prononcer lançant la balle au ministère de la santé. Joint par Hespress Fr, et avant même de rentrer dans le vif du sujet, Dr. Boulmizat nous a renvoyés vers le ministère de la Santé, affirmant ne pas être responsable de la question, avant raccrocher son téléphone de manière busque et très agitée, tellement agitée qu’elle suscite des interrogations …

Hespress Fr a également essayé de joindre le DRH au ministère de la santé, Adil Zniber, qui lui, n’a pas répondu à nos appels.

En attendant des réponses convainquanr=tes, et des décisions justes et judicieuses, c’est une affaire à suivre!