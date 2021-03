Les révélations choquantes de Meghan Markle sur la famille royale britannique

La monarchie britannique tremble depuis l’interview du prince Harry et son épouse Meghan Markle, qui ont tous deux pris leurs distances de l’institution monarchique. Chez Oprah Winfrey, le couple a révélé de gros dossiers et dit avoir tout essayé pour protéger les membres de la famille royale.

Racisme, négligence, manque de compassion, le couple princier aurait vécu l’horreur lorsqu’il était encore en Grande Bretagne, si bien que Meghan Markle aurait pensé à mettre fin à ses jours, a-t-elle révélé.

Le couple a révélé le genre de pressions exercées par la famille royale britannique, et ce n’est pas sans rappeler l’horreur vécue par la princesse Diana, décédée à Paris alors qu’elle tentait d’échapper aux paparazzis. Divorcée du prince Charles, elle ne bénéficiait plus d’aucune protection et le drame de son décès hante jusqu’à aujourd’hui ses fils, notamment le prince Harry qui a toujours détesté les médias.

« Je suis triste que ce qui est arrivé soit arrivé, mais je sais (…) que nous avons fait tout notre possible pour que ça marche » avec l’institution royale, a déclaré le prince devant Oprah Winfrey, lui qui a été obligé de dénoncer sa famille. « Oh mon Dieu, nous avons tout simplement fait tout ce que nous pouvions pour les protéger », a ajouté son épouse, l’actrice Meghan Markle.

Dans cette interview, le couple a révélé des affaires très gênantes pour la couronne et selon le prince Harry, il n’a pas trouvé de soutien auprès de son propre père, le prince Charles avec qui, il devra travailler pour reprendre leur relation.

En effet, le prince a déclaré s’être senti « vraiment lâché » par son père alors que lui-même avait vécu une histoire douloureuse et similaire avec la princesse Diana. Harry a déclaré qu’il avait ressenti ce manque de soutien « parce qu’il (son père) a vécu quelque chose de similaire. Il sait ce qu’est la douleur ».

Concernant leur relation, « il y aura du travail » a confié le prince qui a renoncé à ses titres royaux. Il a toutefois indiqué que leur relation n’était pas complètement terminée. « Mais en même temps, je l’aimerai toujours », a-t-il concédé, au moment où son père lui a cédé une bonne partie de son héritage.

De son côté, Meghan Markle a fait de nouvelles déclarations concernant son mariage princier, en révélant que ce dernier n’était que pour « le monde », mais que son union a été faite dans une ambiance intimiste. « Trois jours avant notre mariage, nous nous sommes mariés » en secret, a-t-elle révélé

« Personne ne le sait. Mais nous avons appelé l’archevêque, et nous avons juste dit +Ecoutez, ce spectacle, c’est pour le monde, mais nous voulons que notre union soit entre nous ».

Mais le plus choquant de l’interview, ce sont les pressions exercées par la famille royale alors qu’elle s’apprêtait à se marier avec le prince Harry. Elle a affirmé avoir même pensé au suicide tellement la pression était grande. « Je ne voulais tout simplement plus être en vie. Et c’étaient des pensées constantes, terrifiantes, réelles et très claires », a-t-elle dit à Oprah Winfrey.

Elle a affirmé avoir cherché de l’aide psychologique, et évoquant une prise en charge médicale pour son état de santé mentale, mais elle s’est heurtée à un mur de silence. « On m’a dit que je ne pouvais pas, que ce ne serait pas bon pour l’institution ».

Meghan Markle a révélé en outre que son mari a eu des conversations avec sa famille concernant la couleur de peau de leur fils Archie. Selon elle, les membres de la couronne voulaient savoir à quel point leur fils aurait la peau noire. L’ancienne actrice qui a déjà été mariée une première fois avant Harry, a dit avoir été victime d’une « vraie campagne de dénigrement » de la part de l’institution royale.

Et concernant les médias, avec lesquels elle a eu des démêlés, l’ancienne actrice de la série Suits, a affirmé que l’affaire selon laquelle elle avait fait pleurer Kate, l’épouse du prince William était fausse, et que c’était le contraire qui s’était produit avant son mariage avec Harry.