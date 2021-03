Près de 2 tonnes de chira saisies à Laâyoune 

Une quantité de près de 2 tonnes de chira a été saisie, dimanche soir, par les éléments du service préfectoral de la police judiciaire de Laâyoune sur la base d’informations précises fournies par les services de la Direction générale de la surveillance du territoire (DGST), dans une opération qui a permis d’interpeller un individu soupçonné de liens avec un réseau criminel actif dans le trafic de drogue et de psychotropes.

Un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) précise que le mis en cause a été arrêté dans la ville de Laâyoune, et les investigations et les enquêtes ont permis de repérer l’emplacement de la cargaison de drogue qui était cachée dans une zone désertique à environ 10 km de la ville de Smara.

Les fouilles opérées dans ce cadre ont permis la découverte de 56 paquets de chira d’environ deux tonnes dissimulés sous le sable, et la saisie d’un véhicule qui serait utilisé à des fins liées au trafic de drogue a été saisi, a encore indiqué la DGSN.

Le suspect a été placé en garde à vue à la disposition de l’enquête menée sous la supervision du parquet compétent pour déterminer les ramifications éventuelles de cette activité criminelle et arrêter tous les complices présumées de ces actes criminels.