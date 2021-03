Mohamed Essoulimani consacre sa première exposition individuelle à la femme

« Femme, enchanté », est l’intitulé que l’artiste-peintre Mohamed Essoulimani a choisi de donner à sa première exposition individuelle, inaugurée cette fin de semaine à Casablanca, dans un hommage à la femme, une thématique qui tombe à point en cette période où la gente féminine est célébrée.

En préparant son expo, majoritairement réalisée pendant le confinement, l’artiste a laissé libre court à son art, et son imagination pour enfin signer une quarantaine de toiles qui seront exposées jusqu’au 4 avril prochain à la galerie d’art Living 4 Art.

Pour lui, si le fil conducteur des tableaux est la femme dans sa dimension spirituelle qui pénètre l’âme humaine avec ses espoirs et ses rêves, il a surtout travaillé sur la dualité cristallisant la vie des êtres humains en général « le Bien et le Mal » et « le Jour et la Nuit ».

Le temps a joué en faveur, se réjouit-il, en ce sens que l’exposition coïncide avec la Journée internationale de la femme.

Né le 29 mai 1974 à Casablanca, Mohamed Essoulimani, a signé de nombreuses participations en tant qu’invité d’honneur à des expositions collectives à Marrakech et Settat, avant de réaliser sa première exposition en solo « Femme, enchanté ».