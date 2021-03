Coronavirus : un jour dans le monde

Ce dimanche 7 mars 2021, le coronavirus Covid-19 touche 116 710 429 (+243 731) cas confirmés et a fait au total 2 591 024 (+3 336) morts dans le monde selon l’Université Johns Hopkins qui fait état également de 66 011 989 cas de rémissions depuis le départ de l’épidémie en Chine, il y a de cela plus de quinze mois. L’OMS confirme une nette baisse du nombre de cas dans le monde mais estime « irréaliste » « de penser que nous allons en finir avec ce virus d’ici la fin de l’année ». En Europe, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a annoncé que l’Europe allait présenter au mois de mars un projet de passeport vaccinal.

Maroc :

Le Royaume a enregistré durant les 24 heures allant de samedi 18H à dimanche 18H, 249 nouveaux cas confirmés de coronavirus, 321 nouvelles guérisons et 6 nouveaux décès. De plus, 3 913 615 personnes ont reçu une première dose du vaccin depuis le lancement de la campagne alors que 578 942 en sont à la deuxième dose, a indiqué le ministère de la santé. La plateforme de veille et de suivi de Hespress, covid.hespress.com/fr, détaille ainsi que le Maroc compte désormais 486 223 cas confirmés, 8 682 décès (soit un taux de mortalité de 1,79%), 472 240 guérisons, 5 234 576 cas exclus après des tests négatifs en laboratoire (soit une augmentation de 11 672), et 5 301 cas en cours de traitement dont 372 dans un état grave (19 sous intubation).

Afrique :

En Afrique le coronavirus n’a de cesse de se propager toujours à son rythme. Si l’on s’en tient aux données de samedi 6 mars 2021 d’Africa CDC le Continent compte 3 948 029 cas recensés, 105 275 décès et 3 526 325 rémissions. L’Afrique du Sud berceau de la pandémie sur le continent, enregistre 1 520 206 (+1 227) de nombre de cas avérés et 50 647 (+81) morts, 70 527 personnes ont reçu une première injection de vaccin. Elle est suivie du Maroc 486 223 (+249) cas confirmés et 8 682 décès (+6), de la Tunisie 237 023 contaminations et 8 167 décès, de l’Égypte, 185 822 cas et 10 954 décès. Viennent ensuite l’Ethiopie 166 138 cas et 2 429 décès, de l’Algérie 114 234 cas et 3 013 morts, de la Libye 138 640 cas et 2 273 décès, et du Nigéria 158 237 cas et 1 964 décès.

Europe :

La France déplore 130 décès du coronavirus et 21 825 nouvelles contaminations en 24 heures. Le bilan des décès s’élève désormais à 88 727 morts depuis le début de l’épidémie, pour un total de 3 964 078 cas confirmés de contamination en étant ainsi le sixième pays le plus touché au monde et le septième le plus meurtri. Plus de 3,77 millions de personnes ont été vaccinées dans l’Hexagone. L’Italie compte 3 067 486 (+44 357) cas et 99 785 (+514) décès, plus de 3,75 millions personnes ont reçu une première injection de vaccin. L’Espagne recense aux dernières remontées, 3 149 012 cas au total. Le pays dénombre, samedi 6 mars 2021, 71 138 morts au total . 3 129 092 personnes ont été vaccinées. Au Royaume-Uni, on a enregistré, 4 231 166 cas et 124 736 décès, 22 213 112 personnes ont été vaccinées.

L’Allemagne, compte ce jour de samedi 2 508 0652 (+8 103) cas recensés et 71 956 décès (+96), 4 915 868 personnes ont reçu une première injection de vaccin. Le Portugal a enregistré 28 morts en 24 heures portant le total à 16 486 morts depuis le début de la pandémie et 1 489 nouveaux cas en 24h soit un total de 808 405 cas confirmés. 692 960 personnes ont été vaccinées. La Russie fait état samedi de 11 022 nouveaux cas ce samedi 6 mars 2021. Les autorités rapportent 4 312 181 cas détectés pour 88 726 (+441) morts. Près de 5 millions de personnes ont reçu une première dose de vaccin contre la covid-19.

Amériques :

Les Etats-Unis premier pays le plus touché et le plus meurtri, en ce samedi, comptent 524 066 décès (+ 4063 sur 48 h) au total, et 28 985 707 (+133 475 en 48h) cas d’infections. Plus de 58,8 millions personnes ont été vaccinées. Au Canada, on dénombre 2 332 nouveaux cas en 24h sur 891 436 au total et 22 226 décès dont 21 depuis hier, 1 765 405 personnes ont reçu une première injection. Au Brésil, le nombre de décès quotidien a été aujourd’hui de 1 555 en 24 heures, faisant ainsi un total de 264 325 morts. Le pays en est à 10 938 836 (+69 609) cas recensés. 8 142 325 personnes ont reçu le vaccin contre la Covid-19.

Le Mexique compte 2 125 866 cas de coronavirus et 190 357 décès, 2 162 358 personnes ont reçu une première dose de vaccin. Le Pérou compte 1 364 964 cas de contaminations et 47 681 décès. Le Chili, compte 855 769 cas recensés et dénombre 21 077 morts au total. L’Argentine douzième pays le plus touché au monde compte 2 146 714(+ 796) cas et 52 870 (+3) décès, 1 182 873 personnes ont reçu une première injection dans le pays et la Colombie compte 2 273 245 cas et 60 412 décès.

Asie :

En Inde, le deuxième pays le plus peuplé du monde avec 1,3 milliard d’habitants, la courbe des cas de contamination continue de baisser régulièrement. 157 756 décès (+ 100) ont été enregistrés dimanche 7 mars 2021, selon le ministère de la Santé, le pays compte 11 210 799 cas confirmés (+18 711), l’Inde a lancé sa campagne de vaccination massive et a vacciné 17 168 303 personnes. La Corée du Sud compte 92 471 (+416) cas d’infections et 1 634 (+2) décès, 314 656 personnes ont reçu une première injection de vaccin. La Chine fait état de 28 nouvelles contaminations par le coronavirus (Covid-19) en 24 heures et dénombre 102 064cas au total et 4 848 (+2) morts., plus de 42,5 millions de personnes ont reçu une première injection de vaccin dans le pays.

Le Japon recense 1 064 nouveaux cas de contamination et 49 morts en 24h pour un total de 438 956 cas recensés et de 8 227 décès, Le Japon autorise un premier vaccin : celui de Pfizer/BioNTech, 28 530 personnes ont été vaccinées. L’Iran, recense 1 681 682 cas confirmés et 60 594 décès, au total. Israël est toujours reconfinée, le pays compte samedi 786 613 (+ 0) de cas avéré et 5 792 décès (+0) au total, 4 903 857 personnes ont déjà reçu une première dose de vaccin.