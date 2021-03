Coronavirus: Une journée de sensibilisation des immigrés subsahariens à la vaccination à Tan-Tan

L’Union nationale des sauveteurs secouristes Maroc-Sud a organisé, vendredi à Tan-Tan, une journée de sensibilisation au profit des immigrés de l’Afrique subsaharienne sur la campagne nationale de vaccination contre le nouveau coronavirus, sous le thème « Luttons ensemble contre la Covid-19 ».

Initiée en coopération avec la Commission régionale des droits de l’Homme (CRDH) de Guelmim-Oued Noun et la délégation régionale de la Santé, en coordination avec la province de Tan-Tan et la délégation provinciale de l’Entraide nationale, cette journée vise à sensibiliser aux dangers de la pandémie du coronavirus, aux moyens de prévention contre ce virus et à l’importance de la vaccination.

Le président de l’association, Cheikh Almokhtar, a souligné que cette journée a été organisée à la demande de représentants des immigrés subsahariens résidant à Tan-Tan, qui ont suivi des explications sur la stratégie adoptée par le Maroc pour faire face à cette pandémie, ainsi que sur le déroulement de la campagne de vaccination.

A cette occasion, plusieurs immigrés subsahariens ont exprimé leur gratitude envers le Maroc, en raison des efforts déployés pour réussir l’opération d