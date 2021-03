Revue de presse quotidienne de ce lundi 8 mars 2021

Ci-après les principaux titres développés par la presse nationale de ce lundi 8 mars 2021

L’Opinion

• Les cafetiers et restaurateurs passent à la vitesse supérieure. Les propriétaires de cafés et de restaurants au Maroc ont menacé le gouvernement de lancer une grève nationale ou de ne plus se conformer aux décisions, en réponse aux mesures « aléatoires et arbitraires » après l’extension des mesures de prévention sanitaire. L’association nationale des employeurs de cafés et de restaurants a, quant à elle, déclaré que la décision de prolonger les mesures sanitaires, à un moment où les indicateurs épidémiologiques ont diminué, est « injustifiée ».

• Casablanca-Settat: accord de partenariat pour accompagner les initiatives entrepreneuriales. Un accord de partenariat et de coopération a été signé entre la Chambre de commerce, d’industrie et de services de Casablanca-Settat et la Fondation d’entreprises de la Banque Populaire avec pour objectif d’accompagner les initiatives entrepreneuriales. L’accord prévoit la définition du cadre général de coopération entre les deux institutions à travers deux axes principaux. Le premier porte sur l’accompagnement des porteurs de projets, des auto-entrepreneurs et des petites entreprises en cours de création ou récemment créées, en ce qui concerne notamment la formation entrepreneuriale et de gestion, le conseil et l’assistance. Le second axe concerne l’encouragement de l’opération de création de l’entreprise à travers l’échange d’informations économiques, l’organisation de manifestations et de programmes de promotion de la région de Casablanca-Settat.

Le Matin

• Le Maroc élu à la vice-présidence d’un Congrès de l’ONU. Le Maroc a été élu à la vice-présidence du 14ème Congrès des Nations Unies pour la Prévention du Crime et la Justice Pénale qui a ouvert ses travaux à Kyoto au Japon. Le congrès en format hybride (présentiel et virtuel) a élu, par acclamation, la ministre de la Justice du Japon Yoko Kamikawa à la présidence de ce 14ème congrès et 21 vice-présidents dont le Maroc en la personne de l’Ambassadeur Représentant du Maroc auprès de l’Office des Nations Unies à Vienne, Azzeddine Farhane, indique un communiqué de l’ambassade du Maroc en Autriche. L’élection du Maroc à la vice-présidence de ce congrès des Nations Unies est une reconnaissance de sa contribution substantielle aux efforts internationaux dans la lutte contre le terrorisme dans toutes ses formes et manifestations et dans le domaine de la Prévention du Crime et de la justice pénale.

• Le consulat de Jordanie à Laâyoune … un nouveau portail pour le partenariat et la coopération entre Rabat et Amman. Le consulat général ouvert par le royaume hachémite de Jordanie à Laâyoune, la capitale du Sahara marocain, représente un « nouveau portail pour le partenariat et la coopération » entre les deux Royaumes, souligne Sky News Arabia. Citant des déclarations d’économistes et d’analystes politiques, le site d’information prévoit une hausse des investissements entre le Maroc et la Jordanie après l’ouverture du consulat jordanien à Lâayoune, compte tenu notamment de l’importance des régions du sud du Royaume, en tant que noyau et centre stratégique de la zone de libre-échange continentale africaine (Zlecaf). Le Maroc et la Jordanie entretiennent des relations stratégiques multi-sectorielles touchant le tourisme, les énergies renouvelables et l’échange d’expériences dans le domaine de la formation professionnelle, selon Sky News Arabia.

L’Economiste

• Football féminin : la révolution est en marche. D’abord exclusivement réservé à la gent masculine, le football commence progressivement à se féminiser au Maroc malgré de nombreux préjugés. En témoignent la naissance de la première arbitre femme ou encore le programme récemment lancé par la Fédération royale marocaine de football, lequel servira à structurer une discipline prometteuse bien qu’encore au stade embryonnaire. Parmi les grandes victoires du football féminin marocain au cours de ces dernières années, l’on retient tout d’abord un nom : Bouchra Karboubi: la première femme à avoir été nommée – en octobre dernier – pour arbitrer une rencontre de Botola Pro masculine. Une consécration pour cette arbitre de 32 ans.

• Femmes présidentes de CA : débuts prometteurs mais combat continu. Bien qu’il ait un grand nombre de femmes disposant d’un bon niveau d’éducation au Maroc, seules 5% des entreprises sont dirigées par des femmes, tandis que les sociétés cotées ne comptent que 17% des femmes administrateurs selon les dernières statistiques de l’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC). En nette progression par rapport à 2012, où elles étaient à peine 7% à y figurer (ONU Femmes). Par ailleurs, le Maroc occupe la 11ème place dans le classement des pays africains comptant le plus de femmes dans les conseils d’administration. Et c’est pour appuyer cette position que la Société financière internationale (IFC) a signé, en février dernier, un accord de partenariat avec le Club des Femmes Administrateurs au Maroc (CFA-Maroc) dans le but de promouvoir la participation des femmes dans les conseils d’administration et dans les postes de direction des entreprises.

Libération

• La promotion des droits de la femme au Maroc, la pierre angulaire dans l’édification d’une société démocratique moderne. L’ambassadeur du Maroc en Espagne, Karima Benyaich, a souligné que le Royaume a fait de la promotion des droits de la femme la pierre angulaire dans l’édification d’une société démocratique moderne et la clé de voûte dans la construction du Maroc d’aujourd’hui. Benyaich, qui s’exprimait à Madrid à la 4ème conférence internationale sur les femmes et la diplomatie tenue sous le thème : « Paix, justice et institutions fortes : objectif 16 de l’agenda 2030 », a mis en lumière l’émergence de la femme marocaine comme acteur majeur dans les institutions publiques, politiques et associatives, notant qu’elle est le fruit d’un processus engagé depuis de nombreuses années sous l’impulsion d’une volonté politique forte émanant de Sa Majesté le Roi Mohammed VI. Dans ce sens, la diplomate marocaine a indiqué que SM le Roi, au lendemain de Son accession au Trône de Ses Glorieux Ancêtres, a clairement fait montre d’un engagement sincère pour que la femme marocaine soit au centre des politiques de développement que connait le Maroc.

• L’ambassadeur du Maroc au Panama rappelle l’apport considérable de l’Afrique à l’espace francophone. L’apport considérable du continent africain à l’espace francophone a été mis en exergue par l’ambassadeur du Maroc au Panama, Oumama Aouad, à l’occasion d’une cérémonie marquant le lancement de la célébration du mois de la francophonie dans le pays d’Amérique centrale. La diplomate a cité à cet égard le discours de SM le Roi Mohammed VI à l’ouverture du 15ème Sommet de la Francophonie à Dakar en 2014 dans lequel le souverain a rappelé que « la langue française a autant apporté à l’Afrique et à l’Asie que les populations de ces continents ont participé de sa vivacité et de son enrichissement ». Lors de ce discours marqué par un grand plaidoyer pour la sauvegarde des valeurs fondatrices de la francophonie, à savoir « la tolérance, le partage et le respect des diversités », le Souverain a souligné que « la contribution africaine permet aujourd’hui à la francophonie de se développer et de s’épanouir ».

Al Bayane

• Maroc: Les barrages remplis à 50%. Les retenues des principaux barrages du Royaume ont atteint, au 06 mars 2021, près de 8,04 milliards de mètres cubes (m3), soit un taux de remplissage de 50%, selon la Direction générale de l’Eau, relevant du ministère de l’Équipement, du transport, de la logistique et de l’eau. A la même date de l’année écoulée, les réserves de barrages ont accumulé 7,38 milliards m3, soit un taux de remplissage de 47,4%, indique la Direction générale de l’Eau dans la situation journalière des principaux grands barrages du Royaume. Le barrage Alwahda affiche, entre autres, la plus importante retenue avec un volume atteignant 2,79 milliards m3 et un taux de remplissage de 79,4%, contre 58,2%, une année auparavant.

• E-commerce: Mahali.ma, une marketplace 100% marocaine pour les vendeurs. Mahali Group Africa vient de lancer son mall en ligne « Mahali.ma », avec pour ambition de permettre à plus de 500.000 boutiques marocaines de vendre leurs produits en ligne grâce à leur boutique e-commerce. Solution 100% marocaine, Mahali.ma est une marketplace permettant aux boutiques marocaines de se digitaliser sans avoir à investir dans un site internet, une infrastructure logistique, le marketing ou encore une intégration de plateforme de paiement, précise un communiqué de Mahali Group Africa. La start-up ne vend aucun produit et ne possède aucun stock, ce qui lui permet d’accompagner les vendeurs marocains de façon complète, ajoute la même source.

Al Massae

• Les fonctionnaires diplômés du ministère de l’éducation nationale poursuivent leur contestation pour la deuxième semaine consécutive. La coordination nationale des fonctionnaires du ministère de l’éducation nationale, titulaires des diplômes, a décidé d’observer des grèves partielles durant toute la semaine. Les grévistes ont ainsi décidé d’arrêter les cours et de rester dans les salles de classes deux heures le matin entre 10 et midi et deux heures l’après midi entre 16h00 et 18h00, tout en portant le brassard rouge. Une grève nationale d’avertissement a été fixée pour le 10 mars.

• Les pluies torrentielles, qui se sont abattues samedi sur la commune de Tameslouht dans la province d’Al Haouz, ont provoqué la coupure de la route reliant Marrakech et Amizmiz. Selon des sources informées, ces inondations n’ont pas provoqué de pertes humaines, mais les habitants de plusieurs localités de la commune de Tameslouht redoutent la survenance d’autres inondations.

Akhbar Al Yaoum

• La CMR paralysée par une grève. Les services des retraités de la Caisse marocaine des retraites devraient être perturbés dans les prochains jours après l’escalade décidée par le Syndicat national des employés de la Caisse marocaine des retraites », affilié à l’UGTM, qui a annoncé un programme d’actions progressives s’étalant sur un mois, à partir du 10 mars contre l’administration. Ce programme prendra la forme d’une grève d’avertissement et d’un arrêt complet de travail. Ainsi une grève nationale de 24 heures sera décrétée le 10 mars, suivie d’une grève les 17 et 18 courant, puis une autre le 23, le 24 et le 25 du même mois. Une dernière grève de trois jours sera observée du 30 mars au 1 avril prochains. Ces grèves ont été décidées comme une riposte à l’attitude de l’administration, accusée d’avoir fait peu de cas des revendications des employés de la CMR.

• Plus de 20 millions de Marocains ont suivi les chaînes nationales au cours du mois de février dernier, selon des chiffres dévoilés par le Centre professionnel d’audimétrie médiatique (Ciaumed), spécialisé dans la mesure d’audience de la télévision au Maroc. La part d’audience des ménages a atteint 7h23 min, alors que l’enfant âgé de 5 ans et plus regarde la télé 3h55 min par jour, selon la même source. La part d’audience réalisée au mois de février a connu une hausse par rapport au mois de janvier, affirme Ciaumed.

Bayane Al yaoum

• CPU: Déclaration du CA avant le 1er avril (DGI). Les contribuables personnes physiques, dont les revenus professionnels étaient déterminés selon le régime du bénéfice forfaitaire avant le 1er janvier 2021, date d’entrée en vigueur de la Contribution professionnelle unique (CPU), sont tenus de souscrire une déclaration du chiffre d’affaires (CA), avant le 1er avril prochain, annonce la Direction générale des impôts (DGI). Les contribuables, qui étaient auparavant dispensés du dépôt de la déclaration du revenu global, sont désormais tenus de souscrire une déclaration du CA, indique la DGI dans un communiqué, rappelant que le montant du CA réalisé par paiement mobile au titre des années 2020 à 2024 n’est pas pris en compte pour la détermination de la base imposable de la CPU ni des limites du CA pour l’éligibilité au régime de cette contribution.

• AMMC/FSD Africa: Publication d’un guide sur les « Gender Bonds ». L’Autorité marocaine du marché de Capitaux (AMMC) a annoncé, vendredi, la publication d’un guide sur les « Gender Bonds » et ce, avec l’appui de FSD Africa, une agence de développement du secteur financier africain supportée par UK Aid (programme du gouvernement britannique). Ce guide met en évidence l’importance de l’autonomisation des femmes et de l’égalité hommes-femmes dans le cadre de la finance durable, présente des normes de référence applicables aux « Gender Bonds » et propose des orientations pratiques pour l’émission de ce type d’instruments, précise l’AMMC dans un communiqué.

Rissalat Al Oumma

• Sahara marocain: La position de la Zambie toujours « constante » et « positive ». La position de la République de Zambie vis-à-vis de la question du Sahara marocain est toujours « constante » et « positive », et conforme au droit international et aux intérêts du Royaume du Maroc, a souligné, vendredi à Rabat, le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita. S’exprimant lors d’un point de presse à l’issue de ses entretiens avec son homologue zambien, Joseph Malanji, qui effectue une visite de travail au Maroc, Bourita a tenu à remercier la Zambie pour ce soutien « actif » et « constant » aux positions légitimes du Maroc.

• Décision américaine sur le Sahara marocain : Un eurodéputé tchèque appelle l’UE à accompagner cette dynamique positive. La décision américaine de reconnaissance de la souveraineté pleine et entière du Maroc sur ses provinces sahariennes continue de susciter de l’intérêt auprès des décideurs et hommes politiques européens. Dans une question adressée au Haut Représentant de l’Union européenne aux Affaires étrangères et à la Politique de Sécurité Josep Borrell, l’eurodéputé tchèque Tomáš Zdechovský du groupe PPE a souligné que «la situation en Afrique a considérablement changé ces derniers mois suite notamment à la reconnaissance par les États-Unis de la souveraineté marocaine sur le Sahara».

Al Alam

• Abdelfattah Chakib, spécialiste des maladies infectieuses à Casablanca, a affirmé que la commission scientifique du vaccin s’en tient toujours à deux doses du vaccin pour acquérir l’immunité contre la coronavirus. Un avion de Royal Air Maroc a atterri dimanche matin à l’aéroport international Mohammed V de Casablanca, en provenance de Chine, avec une nouvelle cargaison de vaccin Sinopharm « contenant 50000 doses.

Al Ittihad Al Ichtiraki

• Les projets de loi relatifs aux élections constituent une nouvelle étape positive dans la réalisation des revendications des citoyens, car elles renforcent la présence de femmes au sein des institutions élues, limitent les cas d’incompatibilités et donnent aux partis politiques les moyens de remplir pleinement leurs rôles. Mais le principal défi à chaque scrutin c’est la participation des citoyens, la réalisation de la citoyenneté et la représentation démocratique, selon Chokran Amam, président du groupe USFP à la Chambre des représentants. S’exprimant devant les députés, Chokran a souligné la nécessité d’aborder les prochaines échéances électorales avec un discours responsable, tout en basant le débat sur les programmes et les priorités plutôt que sur le dénigrement des concurrents.

• Droits de l’Homme : Amina Bouayach parmi les 5 femmes plaidant pour un monde post-pandémie plus égalitaire. Le Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l’Homme a choisi la présidente du Conseil national des droits de l’Homme (CNDH), Amina Bouayach parmi cinq éminentes défenseuses des droits humains plaidant pour un monde post-covid plus égalitaire. Dans un communiqué, le CNDH a fait savoir que l’organisation onusienne a lancé une campagne #IStandWithHer pour commémorer la Journée internationale des droits des femmes et célébrer les femmes leaders et rendre hommage à leurs efforts, en vue de réaliser l’égalité des sexes.

Assahra Al Maghribia

• Tanger: L’Ambassade des USA au Maroc accorde une subvention au profit de jeunes entrepreneurs. L’ambassade des États-Unis au Maroc apporte un soutien aux jeunes entrepreneurs à Tanger. L’ambassade des États-Unis au Maroc, dans le cadre de l’Initiative de partenariat pour le Moyen-Orient, a fourni un soutien pouvant atteindre 163 000 dollars au Centre pour l’entrepreneuriat et le développement des cadres de Tanger. Le projet fournit à 30 petites et moyennes entreprises, nouvelles et existantes, des capacités de formation et de réseautage sur une période de 21 mois, dans le but de leur fournir des compétences grâce à une formation pratique pour renforcer leurs capacités, en leur garantissant l’accès aux marchés grâce à la mise en réseau, ainsi comme accès aux ressources financières et aux opportunités de financement au profit des investisseurs.

• De grands groupes polonais fortement déterminés à investir au Maroc. De grands groupes polonais fortement déterminés à investir au Maroc vont se rendre en mai prochain en visite dans le Royaume notamment dans les provinces du Sud. L’Ambassadeur du Maroc en Pologne, Abderrahim Atmoun, a tenu vendredi à Varsovie une réunion avec une délégation de chefs d’entreprises polonais opérant dans divers secteurs économiques afin de préparer leur visite de travail en mai dans le Royaume, notamment dans les provinces du Sud qui connaissent une dynamique de développement tous azimuts. Plusieurs opérateurs polonais fortement intéressés par les opportunités d’investissement dans divers secteurs porteurs au Maroc avaient matérialisé leur décision d’investir dans les provinces du Sud dans une déclaration signée en Janvier dernier.

Al Ahdath Al Maghribia

• AWB, meilleure banque d’investissement au Maroc pour 2021. Attijariwafa Bank (AWB) a été élue « Meilleure banque d’investissement au Maroc pour l’année 2021 » par le magazine américain Global Finance. « Dans son classement des meilleures banques d’investissement (Best Investment Banks 2021) à l’échelle mondiale, régionale et locale, le prestigieux magazine américain Global Finance a élu Attijariwafa bank en tant que Meilleure banque d’investissement au Maroc pour l’année 2021 », indique vendredi le groupe bancaire dans un communiqué. Les rédacteurs en chef de Global Finance, avec la contribution d’experts du secteur, ont utilisé une série de critères en se basant notamment sur les soumissions reçues, notamment la part de marché, le nombre et la taille des transactions, le service et les conseils, les capacités de structuration, le réseau de distribution, les efforts pour faire face aux conditions du marché, l’innovation, la tarification, le service après-vente ainsi que la réputation du marché, précise la même source.