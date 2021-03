Coronavirus: Plus de 8.000 décès dans le monde ces dernières 24H

La pandémie de coronavirus a fait au moins 2.588.597 morts morts dans le monde depuis que le bureau de l’OMS en Chine a fait état de l’apparition de la maladie fin décembre, selon un bilan établi à partir de sources officielles dimanche à 15h. Au Maroc, le bilan de contamination fait état ce samedi 6 mars 2021 à 18H, de 485.567 cas confirmés, 471.410 guérisons et 8.673 décès alors que 3.877.687 personnes personnes ont été vaccinées depuis le lancement de la campagne.

La plateforme de veille et de suivi de Hespress, covid.hespress.com/fr, détaille ainsi que le Maroc compte désormais 485.567 cas confirmés, 8.673 décès (soit un taux de mortalité de 1,79%), 471.410 guérisons, 4.712.843 cas exclus après des tests négatifs en laboratoire (soit une augmentation de 10.654) et 5.484 cas actifs, dont 366 dans un état grave (19 sous intubation et 218 sous ventilation non invasive). De plus, 3.877.687 personnes ont été vaccinées depuis le début de la campagne de vaccination dont 471.410 ayant reçu la 2ème dose.

Dans le monde, plus de 116.415.200 cas d’infection ont été officiellement diagnostiqués depuis le début de l’épidémie. La grande majorité des malades guérissent, mais une part encore mal évaluée conserve des symptômes pendant des semaines, voire des mois. Sur la journée de samedi, 8.431 nouveaux décès et 406.668 nouveaux cas ont été recensés dans le monde. Les pays qui ont enregistré le plus de nouveaux décès dans leurs derniers bilans sont les États-Unis avec 1.752 nouveaux morts, le Brésil (1.555) et le Mexique (779).

Les États-Unis sont le pays le plus touché tant en nombre de morts que de cas, avec 524.362 décès pour 28.952.953 cas recensés, selon le comptage de l’université Johns Hopkins. Après les États-Unis, les pays les plus touchés sont le Brésil avec 264.325 morts et 10.938.836 cas, le Mexique avec 190.357 morts (2.125.866 cas), l’Inde avec 157.756 morts (11.210.799 cas), et le Royaume-Uni avec 124.419 morts (4.213.343 cas).

Parmi les pays les plus durement touchés, la République tchèque est celui qui déplore le plus grand nombre de morts par rapport à sa population, avec 203 décès pour 100.000 habitants, suivi par la Belgique (192), la Slovénie (187), le Royaume-Uni (183) et le Monténégro (169).

L’Europe totalisait dimanche à 11H00 GMT 873.514 décès pour 38.570.868 cas, l’Amérique latine et les Caraïbes 696.644 décès (21.980.365 cas), les Etats-Unis et le Canada 546.570 décès (29.836.473 cas), l’Asie 259.298 décès (16.342.065 cas), le Moyen-Orient 106.064 décès (5.692.658 cas), l’Afrique 105.554 décès (3.960.023 cas), et l’Océanie 953 décès (32.748 cas).

Nouvelle-Calédonie: confinement strict

Neuf premiers cas de Covid-19 ont été détectés dimanche en Nouvelle-Calédonie et un confinement strict de deux semaines a aussitôt été décrété dans ce territoire français du Pacifique sud, l’un des rares sur la planète jusqu’ici exempts de Covid-19.

Ces cas ont été identifiés lors d’investigations menées en raison de la détection la veille du premier cas autochtone dans l’archipel de Wallis-et-Futuna, autre archipel français situé à 2.200 km plus à l’est.

Ethiopie: premières doses de vaccin

L’Ethiopie a reçu dimanche ses 2,2 millions premières doses de vaccin contre le coronavirus, obtenues grâce à l’initiative Covax de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) pour permettre aux pays les plus démunis d’avoir accès à la vaccination.

Israël: quasi-retour à la normale

S’asseoir dans un café, manger au restaurant, retourner sur les bancs de l’école: Israël revenait presque à la normale dimanche à la faveur de nouvelles mesures de déconfinement, rendues possibles par une campagne de vaccination massive.

Les bars et les restaurants peuvent ainsi désormais rouvrir pour les détenteurs du « passeport vert », permis octroyé aux personnes ayant reçu deux doses du vaccin ou guéri du Covid-19.

France: appel aux soignants

Les sept ordres des professions de santé en France « appellent d’une seule voix l’ensemble des soignants à se faire vacciner » contre le Covid-19, soulignant qu’il s’agit d’un « devoir déontologique » pour « freiner la propagation de l’épidémie », dans un communiqué rendu public dimanche.

« Seuls 40 % des personnels des Ehpad et 30 % des soignants en établissements hospitaliers et de ville ont reçu au moins une dose du vaccin à ce jour. C’est beaucoup trop peu », écrivent les présidents des ordres des médecins, chirurgiens-dentistes, pharmaciens, sages-femmes, masseurs kinésithérapeutes, pédicures-podologues et infirmiers.