Éliminatoires Coupe du Monde 2022 : Les matchs de mars reportés pour la zone Amérique du Sud

Au milieu des inquiétudes persistantes concernant la pandémie du coronavirus et les diverses restrictions de voyage liées en place dans le monde, la CONMEBOL a décidé de suspendre le prochain tour de qualification pour la Coupe du monde.

Alors que la FIFA continue de faire avancer les internationaux dans d’autres régions, la confédération sud-américaine a choisi de faire ce qu’il faut et de ne pas mettre les clubs et les joueurs dans des situations où ils devraient choisir entre les voyages internationaux et les quarantaines ultérieures de 10 jours, et représenter leurs pays.

Liverpool avait déjà précisé qu’il empêcherait ses joueurs de voyager au même titre que le Paris Saint-Germain et le FC Barcelone.

Selon The Telegraph, Chelsea ferait probablement de même avec Hakim Ziyech (Maroc) Thiago Silva (Brésil), et Édouard Mendy (Sénégal), qui tous serait confronté à une quarantaine de 10 jours après la pause. En effet, le gouvernement britannique n’accorde pas d’exceptions dans ce cas même aux «sports d’élite».

La trêve internationale de mars, telle qu’elle se présente, devrait encore commencer dans deux semaines. Parmi les éliminatoires programmés pour la fin du mois de mars, le Brésil et l’Argentine devaient se rencontrer ainsi que l’Argentine et l’Uruguay, la Colombie et le Brésil, des matches décisifs sur la route de la Coupe du monde.

L’idée que de tels matches puissent avoir lieu sans les joueurs vedettes était clairement absurde. CONMEBOL, la Confédération sud-américaine, espérait que la FIFA serait en mesure d’intervenir, mais au final, la suspension était la seule option.

Le coronavirus est incontrôlable au Brésil, qui subit ses plus hauts taux de mortalité quotidiens depuis le début de la pandémie, avec une augmentation de 30% des cas au cours des 14 derniers jours par rapport à la quinzaine précédente.

Les championnats d’État du pays sont en cours, bien que certains États aient déjà appelé à l’arrêt de leurs tournois, et un débat est en cours sur la question de savoir si le football devrait s’arrêter à l’échelle nationale.

Avant d’affronter l’Argentine, le Brésil devait se rendre en Colombie, mais le ministre colombien de la Santé a exprimé des inquiétudes quant à l’autorisation de tout avion en provenance du Brésil, même un vol charter, sur son territoire.