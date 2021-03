Le Maroc et les USA examinent des moyens pour renforcer la coopération culturelle

Le renforcement des relations de coopération dans les domaines culturel et linguistique entre l’Université Cadi Ayyad (UCA) et les universités américaines a été au centre d’entretiens maroco-américains, vendredi, à la Faculté des Lettres et Sciences Humaines de Marrakech.

Lors d’une réunion entre le Consul général des Etats-Unis à Casablanca, Lawrence Randolph, le président de l’UCA, Moulay El Hassan Ahbid, et le Doyen de la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines de Marrakech, Abderrahim Benali, ont exprimé leur satisfaction quant au niveau de la coopération bilatérale dans les domaines culturel et linguistique, faisant part de leur volonté de les consolider davantage.

Réitérant l’excellence des relations « historiques » et « ancestrales » entre Rabat et Washington, le diplomate américain a salué l’initiative de créer un « American Corner » au sein de la Faculté des lettres et des sciences de Marrakech au profit des étudiants des établissements d’enseignement supérieur affiliés à l’université.

A cet égard, Randolph a exprimé la volonté de l’ambassade américaine de consolider davantage ses relations de coopération avec l’UCA au profit des étudiants universitaires à travers diverses actions, notamment l’approfondissement des compétences linguistiques et culturelles, les échanges de visites et la possibilité de conclure des partenariats entre les universités américaines et l’Université Cadi Ayyad.

De son côté, Ahbid a exprimé ses remerciements à l’ambassade américaine à Rabat pour le soutien apporté aux étudiants universitaires, appelant à développer les leviers d’action de cette coopération, notamment en accueillant des professeurs américains pour contribuer au développement linguistique et culturel des étudiants de l’UCA.