Hier samedi en Algérie plusieurs associations de la « société civile » se sont constituées en un collectif dénommé « Nida El Watan », signifiant littéralement l’Appel de la partie. D’aucuns en Algérie sans prendre de gants y voient d’ores et déjà l’embryon d’un nouveau collectif politique créé en prévision des élections législatives annoncées pour les prochains mois.

Un peu petit copier-coller, histoire d’emboiter les pas au Rassemblement national démocratique (RND) ce parti, fondé en 1997 à des fins similaires. Pour sa notoriété, l’un de ses deux fondateurs Abdelkader Bensalah, est devenu chef de l’État par intérim en 2019 tandis que l’autre Ahmed Ouyahia (quatre fois chef du gouvernement entre 1995 et 2019 goûte actuellement à la paille des geôles algériennes pour détournements, vols etc. bref un « randogate », une classique en Algérie pour se débarrasser d’un concurrent encombrant pour le pouvoir. « Le parti, créé donc un mois de février d’une année législative, remportera la majorité des sièges aux législatives organisées quatre mois plus tard, ce qui lui avait valu d’être qualifié de « parti né avec des moustaches » » nous dit avec humour un média algérien peu convaincu de l’initiative.

Cette virtuelle réincarnation d’un RND, sous le doux nom patriotique de « Nida El Watan » est d’autant plus plausible qu’elle s’est faite du moins pour sa réunion constitutive qui s’est tenue à Alger sous l’égide de Nazih Berremdane, conseiller du président de la République chargé du mouvement associatif qui a annoncé que l’événement était le fruit de ses multiples périples qui l’ont conduit aux quatre coins du pays pour mobiliser la «société civile» à des fins de naissance d’une coalition de la société civile appelée «Nida El Watan».

Mais en Algérie on n’est pas dupe pour si peu, « Nida El Watan est un parti politique en perspective sur lequel devrait compter le président Abdelmadjid Tebboune pour le soutenir à l’avenir et surtout essayer de le crédibiliser aux yeux d’une population algérienne qui ne lui accorde, guère de crédit.

D’ailleurs on ne se s’est pas empêché d’être susceptible quant à une raison autre que celle de disposer d’une nouvelle structure politique afin remplacer les partis traditionnels du pouvoir, durant les quatre mandats du président déchu Abdelaziz Bouteflika. Aussi à travers cette appel on essaye d’attirer la jeunesse algérienne coûte que coûte à s’investir dans la politique. Tebboune avait dès son élection en décembre 2019 promis de donner une meilleure place à la jeunesse et à la société civile sur l’échiquier politique, s’engageant à élaborer une loi électorale qui permettrait aux jeunes d’investir les assemblées élues. Il avait même promis de financer sur les fonds de l’Etat la campagne électorale des jeunes qui viendraient à la politique. Pour l’heure en est encore bien loin mais qu’a-t-on à perdre d’aguicher la jeunesse algérienne pour mieux s’en servir.

Outre «Nida El Watan», on a également assisté en Algérie au lancement de ce qui est appelé «El Massar El Djadid» (nouvelle trajectoire ou ligne), conduit pas des anciens du RND et du FLN, et qui bénéficie d’une curieuse surmédiatisation de la part de la télévision publique. Qu’est-ce à dire si n’est des préparations aux législatives prochaines ? Chez nos voisins de l’Est rien n’est jamais définitif et en Algérie, l’histoire est un perpétuel recommencement, il suffit juste parfois d’y fouiner un peu pour s’y retrouver.