Coronavirus : Le Dalaï-lama reçoit sa première dose de vaccin

Le Dalaï-lama, le chef spirituel tibétain âgé de 85 ans, a reçu samedi le premier vaccin contre le coronavirus dans un hôpital de la ville de Dharamshala, dans le nord de l’Inde.

Après avoir reçu l’injection, le Dalaï-lama a exhorté les gens à être courageux et à se faire vacciner. «Afin d’éviter certains problèmes graves, cette injection est très, très utile», a-t-il déclaré.

Le Dr GD Gupta, de l’hôpital Zonal, où le Tbétain a été vacciné, a déclaré aux journalistes que le Dalaï Lama avait été observé pendant 30 minutes après. «Il a proposé de venir à l’hôpital comme un homme ordinaire pour se faire vacciner», a-t-il déclaré.

Dix autres personnes vivant dans la résidence du Dalaï Lama ont également été vaccinées. Tous les 11 ont reçu le vaccin Covishield, une version du vaccin Oxford/AstraZeneca, fabriqué par l’Institut indien du sérum.

L’Inde a confirmé plus de 11 millions de cas de coronavirus et plus de 157000 décès. Le pays, qui compte le deuxième plus grand nombre de cas au monde derrière les États-Unis, a commencé sa campagne de vaccination en janvier, en commençant par les travailleurs de la santé et de première ligne.

Plus tôt ce mois-ci, il a étendu sa campagne de vaccination aux personnes âgées et aux personnes souffrant de problèmes de santé qui les mettent en danger.