8 mars : Mounira Bouzid El Alami se livre sur les femmes, la pandémie et bien d’autres choses

À l’occasion du 110ème anniversaire de la Journée internationale des droits des femmes, Hespress Fr s’est entretenu avec la militante associative, Mounira Bouzid El Alami. Présidente de l’Association Darna qu’elle a fondée à Tanger il y a 25 ans. Mounira s’est ouverte à nous sur la situation des femmes au Maroc, comment son association a vécu la pandémie, et bien d’autres choses.

Hespress Fr : La journée internationale des droits des femmes fête son 110ème anniversaire. Que représente cet événement pour vous ?

Mounira Bouzid El Alami : Je pense que quand on se met à commémorer cela veut dire que ce n’est pas quelque chose qui nous préoccupe tous les jours. On commémore quelque chose qui est dans le passé. Mais les femmes, que je sache, elles sont vivantes, elles existent et elles sont souffrantes à tous les échelons. Même dans les élites c’est valable.

Alors là, dans les élites, c’est des « héroïnes » après avoir eu la chance de grimper, d’apprendre, d’avoir des diplômes et de rivaliser, voir même dépasser, les capacités des hommes dans la médecine, dans la politique, dans la recherche etc.

Mais ça reste des cheminements individuels, du genre « sauve qui peut », et qui restent quand même en « souffrance ». C’est-à-dire, les jeunes femmes que je connais, et qui sont libres de circuler, de penser et de vivre à leur guise, quand on les écoute en tant que psy, on se rend compte qu’elles ont de très grandes souffrances, précisément, parce qu’elles se battent aussi pour faire leur place. Et ce n’est pas quelque chose d’évident.

Pour les femmes qui ont réussi à monter les échelons, elles ont ces mêmes souffrances que les femmes en situation précaire et qui se comportent encore comme victimes des hommes, de leurs maris, de leurs enfants ou de la misère.

Pour moi, il y a une souffrance féminine dans notre pays pour laquelle on n’a pas trouvé de dénominateur commun au niveau des avancées réelles dans la loi écrite et dans le droit- quid de la mise en œuvre- au profit de toutes ces femmes.

D’ailleurs quand une femme marocaine arrive à un poste de responsabilité, elle doit se battre pour le préserver et pouvoir avancer dans sa carrière ..

Elles sont dans un environnement issu du patriarcat, mais n’empêche que c’est des « machos » qui nous gouvernent. Quand tu te bats dans un milieu de « machos », ton énergie est épuisée, au lieu que ça soit dans le partage.

La génération des hommes, qui n’est pas encore arrivée au pouvoir parce qu’ils sont encore très jeunes, ils ont appris qu’à la maison il y a une notion de partager, ils s’occupent aussi des enfants, de la cuisine etc. Ils PARTAGENT !

Cette génération n’est pas encore aux commandes. Et c’est probablement elle qui, petit à petit, fera en sorte que l’énergie des femmes ne soit pas à moitié perdue rien qu’à se battre pour pouvoir exister sur la place.

Comment l’Association que vous présidez, Darna, un lieu d’accueil et d’écoute des personnes en difficulté, a vécu la pandémie du coronavirus ?

Je n’ai pas voulu fermer, parce qu’il fallait garder contact avec toute cette population que reçoit l’Association. Que çe soit des jeunes garçons, des femmes, des jeunes filles qui étaient en demande socio-économique, et qui était en cours alphabétisation, en apprentissage, en trajectoire d’accompagnement vers une génération de revenu personnel pour être indépendante et sortir de la victimisation… On ne devait pas les lâcher.

Parce qu’on ne peut plus continuer à être dans la victimisation ou se satisfaire du bénéfice de la compassion. À mes yeux, il est impératif de faire appel à, « l’accompagnement de chacun et chacune, pour qu’ils sachent et découvrent de quoi ils sont capables !! ». Et si ces jeunes pensent qu’ils n’ont rien dans le ventre, on va leur prouver le contraire. Qu’ils ont l’énergie qu’il faut, mais qu’il faut juste trouver la bonne méthode pour la révéler et en profiter.

C’est ça qui a fait que, depuis le début de la pandémie au Maroc, nous nous sommes dit au sein du Comité de direction de Darna: On ne va pas fermer, même s’il y a de grands dangers.

Parce que la population que nous accueillons vient de quartiers à forte densité. On s’est donc dit qu’on allait faire du 10%. Au lieu d’accueillir 100 femmes, on ne va en accueillir que 10. Et on a fait ce quota un petit peu partout dans les ateliers de Darna pour pouvoir contrôler un peu la pandémie. C’est-à-dire le respect absolu des mesures sanitaires, mais en même temps ne pas mettre en panne tout le monde.

On a aussi créé des listes de réserve. C’est-à-dire, quand des femmes ne venaient plus, pour différentes raisons (mesures restrictives, mari…) on appelait les suivantes qui étaient inscrites pour qu’elles viennent.

Du coup, on n’a jamais arrêté, mais on a fonctionné sous respiration artificielle. Parce que, pour faire tout ça, et contrôler la pandémie, acheter les produits sanitaires, on a pas eu d’aide du tout. Ni solidarité nationale, ni soutien de la Wilaya ou fonds sociaux qui sont donnés aux associations pour continuer à vivre. Tout ça, on n’a rien eu, même si nous sommes d’utilité publique. On devait donc trouver des solutions nous-mêmes.

Dans le passé, on avait développé « la génération de revenus » pour ne pas être dépendant. On a survécu jusqu’à maintenant par des petits dons à droite à gauche. Du bricolage. On avait moins d’encadrants aussi, parce que ces derniers étaient dans un état de sidération par rapport à la pandémie.

Et donc j’ai découvert qu’un encadrant(e) formé à faire telle ou telle fonction, était tellement dans la sidération qu’il ou elle, le faisait mal. Elle était juste présente, mais, comme tout le monde, elle avait la trouille d’attraper le virus fantôme. Donc, même parmi mes encadrants, j’ai dû diminuer les effectifs, en mettant certains d’entre eux en congés de 3, 4 ou 5 mois. En même temps, ces encadrants étaient aussi en détresse financière. Donc il fallait qu’on trouve une manière de faire un petit peu pour chacun. Mais ça a été terrible.

Ça l’est toujours, parce qu’on est en train de se relever tout doucement en rouvrant les espaces qui étaient fermés depuis si longtemps, et qui étaient nos postes de « génération de revenus », à titre d’exemple, comme le restaurant solidaire ou les ateliers de production qui nous permettaient de vendre des produits fabriqués à Darna et d’avoir des ressources financières.

Il n’y avait plus de visiteurs, donc il n’y avait plus de dons comme on avait d’habitude. Il y avait beaucoup de MRE qui venaient visiter l’association à Tanger, et en partant, ils laissaient un don, ou parrainaient une femme pendant un an et c’est valable pour toutes les autres formes de solidarité.

On a été privé de tout cela pendant presque un an. C’est pour ça, qu’on se trouve aujourd’hui à Darna, dans une situation de « respiration artificielle ». Et je ne sais pas, tant que la pandémie durera, si nous sortirons indemnes ou si nous devrons fermer un certain nombre de nos structures. Et nous en avons six à ce jour.

Nous avons la Maison de la Femme, la Maison des Jeunes, le Refuge, la Ferme Pédagogique, le Théâtre et le Foyer des Artistes.

Toutes ces structures demandaient plus de 50 encadrants pour les gérer. Je me retrouve maintenant obligée de devoir travailler efficacement avec moins d’une douzaine de personnes. Donc le théâtre par exemple ne fonctionne plus, on l’a fermé provisoirement.

À la ferme pédagogique, c’est une équipe de jeunes qui est confinée sur place mais qui travaille formidablement bien dans cette ferme qui est biologique et qui dispense tout le savoir-faire du futur. Eh bien c’est avec des moyens limités, que nos potentiels se trouvent bloqués, amoindris et en réserve.

Mais je me bats comme un diable pour essayer de pérenniser. En restant optimiste, en espérant atteindre au mois de juin, à en croire les autorités compétentes, cette immunité collective grâce au vaccin, pour que nous puissions ressortir, reprendre notre bâton de pèlerin et reconstruire ce qui a disparu depuis un an. Les attentes sont immenses.

Les jeunes sont dans les rues dans des conditions catastrophiques, les femmes sont dans un état de précarité. Je parle de la cible dont personne ne s’occupe, sauf par des actions caritatives. Mais moi je ne fais pas du caritatif.

Ça, ça ne donne pas à la personne un chemin de vie, un chemin d’accompagnement qui va permettre qu’au bout du compte, elle ne dépendra plus de personne et sera indépendante. Je considère que faire « Sadaka » (la charité) et décharger sa conscience épisodiquement, ce n’est pas être à la hauteur des enjeux. L’enjeu c’est de construire des solutions et de les mettre en œuvre. Et si ça ne marche pas, qu’on ait le courage de dire que ça n’a pas marché, il faut changer d’approche, essayer autre chose.

Le Maroc d’il y a 20 ou 30 ans, est totalement différent du Maroc d’aujourd’hui. Les femmes ont acquis plusieurs « nouveaux » droits. Elles ont investi les établissements publics et privés, occupé des postes à responsabilité etc. Mais, il y a toujours quelque chose qui bloque leur émancipation de manière efficace. Auto-blocage? Facteurs extérieurs?

Homme ou femme, on baigne dans un système patriarcal. Partout, ça a toujours été le mâle qui a les cordons du pouvoir, à priori, parce qu’il est né mâle. Dans cette société patriarcale, toutes les femmes qui ont émergé, ont été obligées dans leur famille de faire des ruptures. C’est-à-dire, casser ce lien, que ce soit violemment ou pas.

Mais quand on les écoutes en cabinet de psy, on se rend compte que ce désir d’autonomie ou de recherche de sa propre voie, n’est pas quelque chose qui va de soi et ce quel que soit le milieu.

La trajectoire classique c’était de faire un peu d’études, c’est comme ajouter à ta beauté personnelle, et ensuite objectif : beau mariage, et ensuite procréation et ensuite tâches ménagères etc pour accompagner à nouveau la génération suivante.

La femme était donc toujours assignée à des rôles et fonctions dans une société patriarcale. Et toutes celles qui sont passées à travers pour faire de la politiques, de la justice, quand on fait une écoute sur leur enfance et leur détermination d’être autonomes et à devenir un être singulier qu’elles ont choisi, on se rend compte qu’elles ont dû procéder à des ruptures en s’éloignant, par exemple, à des kilomètres de chez elles.

C’est-à-dire, celles qui ont choisi d’aller étudier très loin de leur famille, celles qui attendent le bac juste pour quitter la maison des parents ou le pays. Et c’est une manière d’aller se chercher, parce que le milieu patriarcal est toxique. Il file doucement des liens, que des fois on ne ressent même pas, et puis on se sent mal. Ou bien on fait un mariage, suivi d’un divorce, parce qu’on se rend compte que son désir est autre.

Donc pour moi, c’est l’élément que je trouve commun à toutes les femmes qui vivent dans des sociétés comme la nôtre.

Tant qu’on n’a pas fait des réformes structurelles comme pour les problèmes de l’éducation nationale, des choses qui existent dans notre constitution et nos textes de loi, la situation des femmes restera la même (…).

Quand on observe bien, les générations qui ont entre 25 et 40 ans aujourd’hui, on trouve des hommes qui choisissent de conjuguer leur désir avec celui de leur femme, pour construire quelque chose d’original et de pérenne. Donc il y a déjà une sensibilité au partage, à la recherche de l’équilibre, non pas en voulant dominer. C’est en train de se construire, je le sens et je l’entends. Mais en même temps c’est toujours trop faible quand on pense à la compétition internationale. Et donc, on n’a plus le temps, depuis l’indépendance du Maroc (65 ANS), il faut faire bouger les choses pour se rattraper si c’est encore possible.

Malheureusement, je pense qu’on est toujours (les femmes) dans un système où nous sommes encore assujetties, alors que nous voudrions devenir des citoyennes à part entière.

En tant que femme, militante et indépendante, vous avez dû vous battre dans la société pour arriver à vous libérer de ces entraves patriarcales. Si vous aviez un conseil à donner à ces jeunes filles, qui représentent justement la future génération de femmes marocaines, quel serait ce conseil ?

Je leur dirai battez-vous, ne renoncez jamais ! Suivez et recherchez toujours votre désir de bonheur et réalisez-le. Quand je parle avec les femmes de Darna, (et j’ai vu des choses épouvantables et je continue à en voir), je ne suis jamais dans la martyrologie ou la victimisation.

Les femmes à Darna je leur dis clairement : Vous avez un trésor à l’intérieur de vous, je vais vous aider à le découvrir, à construire la confiance en vous, et à explorer le chemin de l’indépendance économique et peut-être de la liberté.