Coronavirus/Maroc : 258 nouveaux cas à Casablanca-Settat

La région de Casablanca-Settat a enregistré le nombre de cas les plus élevés du coronavirus, ce 6 mars.

La plateforme de veille et de suivi de Hespress, covid.hespress.com/fr, détaille ainsi que le Maroc compte désormais 485.974 cas confirmés, 8.676 décès (soit un taux de mortalité de 1,78%), 471.919 guérisons, 5.234.576 cas exclus après des tests négatifs en laboratoire (soit une augmentation de 11.672), et 5.379 cas en cours de traitement dont 357 dans un état grave (19 sous intubation). De plus, 3.913.615 personnes ont reçu une première dose du vaccin depuis le lancement de la campagne alors que 578.942 en sont à la deuxième dose, a indiqué le ministère de la santé.

La région de Casablanca-Settat a enregistré le nombre le plus élevé de nouveaux cas, à savoir 258 dont 224 à Casablanca, 13 à Nouaceur, 12 à Mohammadia, 4 à Berrechid, 3 à El Jadida, 1 à Settat et 1 à Benslimane.

2e région la plus touchée est celle de Tanger-Tétouan-Al Hoceima qui compte 49 nouvelles contaminations dont 23 à Tanger-Assilah, 12 à Larache, 7 à Al Hoceima, 4 à M’diq Fnideq, 2 à Ouezzane et 1 à Tétouan.

Tanger-Tétouan-Al Hoceima est suivie par l’Oriental qui recense 25 nouveaux cas à Oujda-Angad (20), Berkane (4) et Taourirt (1).

4e région la plus touchée est celle de Rabat-Salé-Kénitra qui dresse un bilan de 19 nouveaux cas répartis comme suit : 6 à Salé, 5 à Rabat, 3 à Khémissat, 2 à Sidi Kacem, 1 à Skhirate-Témara, 1 à Kénitra et 1 à Sidi Slimane.

De son côté, la région de Béni Mellal-Khénifra observe 12 nouveaux cas dont4 à Khénifra, 4 à Azilal, 3 à Fquih Ben Salah et 1 à Béni Mellal soit 1 cas de plus que celle de Marrakech-Safi qui en compte 11 (10 à Marrakech et 1 à Essaouira), au même titre que Souss-Massa (8 à Agadir, 1 à Inezgane, 1 à Chtouka et 1 à Tiznit).

9 nouveaux cas ont été constatés à Laâyoune-Sakia El Hamra à Laâyoune (8) et Terfaya (1), tandis que celle de Dakhla Oued-Eddahab en compte 7 à Oued Ed-Dahab. La région de Fès-Meknès dresse un bilan de 4 nouveaux cas dont 2 à Fès, 1 à Sefrou et 1 à Ifrane.

La dernière région à compter de nouveaux cas est celle de Darâa-Tafilalet avec 2 à Errachidia et Ouarzazate.