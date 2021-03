Coronavirus: Près de 2,6 millions de décès dans le monde depuis l’apparition de l’épidémie

La pandémie de coronavirus a fait au moins 2.581.0341 morts morts dans le monde depuis que le bureau de l’OMS en Chine a fait état de l’apparition de la maladie fin décembre, selon un bilan établi à partir de sources officielles samedi à 15h. Au Maroc, le bilan de contamination fait état ce vendredi 5 mars 2021 à 18H, de 485.567 cas confirmés, 471.410 guérisons et 8.673 décès alors que 3.877.687 personnes personnes ont été vaccinées depuis le lancement de la campagne.

La plateforme de veille et de suivi de Hespress, covid.hespress.com/fr, détaille ainsi que le Maroc compte désormais 485.567 cas confirmés, 8.673 décès (soit un taux de mortalité de 1,79%), 471.410 guérisons, 4.712.843 cas exclus après des tests négatifs en laboratoire (soit une augmentation de 10.654) et 5.484 cas actifs, dont 366 dans un état grave (19 sous intubation et 218 sous ventilation non invasive). De plus, 3.877.687 personnes ont été vaccinées depuis le début de la campagne de vaccination dont 471.410 ayant reçu la 2ème dose.

Dans le monde, plus de 116.031.470 cas d’infection ont été officiellement diagnostiqués depuis le début de l’épidémie. Sur la journée de vendredi, 10.685 nouveaux décès et 450.657 nouveaux cas ont été recensés dans le monde. Les pays qui ont enregistré le plus de nouveaux décès dans leurs derniers bilans sont les États-Unis avec 2.530 nouveaux morts, le Brésil (1.800) et le Mexique (712).

Les États-Unis sont le pays le plus touché tant en nombre de morts que de cas, avec 522.879 décès pour 28.895.047 cas recensés, selon le comptage de l’université Johns Hopkins. Après les États-Unis, les pays les plus touchés sont le Brésil avec 262.770 morts et 10.869.227 cas, le Mexique avec 189.578 morts (2.119.305 cas), l’Inde avec 157.656 morts (11.192.088 cas), et le Royaume-Uni avec 124.261 morts (4.207.304 cas).

Parmi les pays les plus durement touchés, la République tchèque est celui qui déplore le plus grand nombre de morts par rapport à sa population, avec 201 décès pour 100.000 habitants, suivi par la Belgique (192), la Slovénie (187), le Royaume-Uni (183) et le Monténégro (167).

L’Europe totalisait samedi à 11H00 GMT 871.426 décès pour 38.427.275 cas, l’Amérique latine et les Caraïbes 693.735 décès (21.875.286 cas), les Etats-Unis et le Canada 545.063 décès (29.775.553 cas), l’Asie 259.009 décès (16.308.187 cas), le Moyen-Orient 105.582 décès (5.662.330 cas), l’Afrique 105.268 décès (3.950.208 cas), et l’Océanie 951 décès (32.637 cas).

Le Canada autorise Johnson & Johnson

Le gouvernement canadien a annoncé vendredi 6 mars avoir autorisé un quatrième vaccin, celui du laboratoire américain Johnson & Johnson.

Le Canada a commandé jusqu’à 38 millions de doses de ce vaccin, qui est le premier à dose unique parmi ceux homologués contre le Covid-19 dans le pays.

Italie: tour de vis dans trois régions

Le ministre italien de la Santé a annoncé un tour de vis dans la lutte contre l’épidémie qui a fait près de 100.000 morts, instaurant de nouvelles restrictions dans trois régions.

Le Frioul-Vénétie Julienne et la Vénétie (nord), classées jusqu’ici en jaune (risque modéré), passent en orange (risque moyen), tandis que la Campanie, la région de Naples, passe en rouge (risque élevé) à partir de lundi.

France: le Pas-de-Calais confiné

Le confinement dans le Pas-de-Calais (Nord) débutera samedi matin et sera en vigueur pendant quatre week-ends, soit jusqu’au 28 mars, pour juguler une flambée de l’épidémie notamment dans les zones proches du Dunkerquois.

Prochaine publication du rapport sur les origines du Covid

L’équipe d’experts de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) dépêchée en janvier à Wuhan en Chine pour enquêter sur les origines de la pandémie rendra public son rapport dans la semaine du 15 mars.

Tokyo: l’état d’urgence prolongé

Le Japon va prolonger de deux semaines l’état d’urgence en place dans l’agglomération de Tokyo, à moins de cinq mois de l’ouverture des Jeux olympiques prévus dans la capitale nipponne.

Fin de confinement

La Première ministre néozélandaise Jacinda Ardern a annoncé que le confinement des quelque 1,7 million d’habitants d’Auckland prendrait fin dimanche 7 mars, une semaine après son entrée en vigueur.

Le maire de Moscou a annoncé un nouvel allègement des mesures dans la capitale russe, incluant la fin du confinement obligatoire pour les plus de 65 ans.

Sages-femmes et pharmaciens autorisés à vacciner

En France, pharmaciens et sages-femmes sont désormais autorisés à prescrire et injecter les vaccins, de même que les infirmiers qui peuvent à présent vacciner sans qu’un médecin soit systématiquement présent.

Les résidents des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad) « vont pouvoir sortir s’ils sont vaccinés ».

Campagnes de vaccination

Le Mali a reçu son premier lot de vaccins grâce au dispositif Covax créé par l’OMS au bénéfice des pays les plus démunis.

Le Kenya a entamé sa campagne de vaccination, avec une première phase ciblant le personnel médical, deux jours après avoir reçu plus d’un million de doses d’AstraZeneca.

Le Rwanda, premier pays africain à recevoir le vaccin Pfizer-BioNTech, a également commencé sa campagne de vaccination.

Danemark: AstraZeneca aux plus de 65 ans

Emboîtant le pas à plusieurs pays de l’UE comme l’Allemagne et la Belgique, les autorités sanitaires danoises ont étendu aux plus de 65 ans leur recommandation d’utiliser le vaccin AstraZeneca/Oxford.

Création d’emploi aux Etats-Unis

Les créations d’emplois aux États-Unis ont bondi en février, en très grande majorité dans les bars et restaurants grâce à l’assouplissement des restrictions d’activité et par anticipation du mini boom économique attendu au printemps.