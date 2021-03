Derb Ghallef : La BNPJ procède à la saisie de centaines de smartphones

Le trafic de smartphones continue de faire mouche dans le Royaume. Dans ce sens, la Brigade nationale de la police judiciaire (BNPJ) a effectué plusieurs descentes et a procédé à la saisie de centaines de téléphones intelligents à Derb Ghellef, au coeur de la ville de Casablanca.

Cette descente de BNPJ a permis la saisie de plus de 3000 téléphones portables, et de plusieurs dizaines de montres, de cartes électroniques et de PC.

La BNPJ a interpellé plusieurs personnes, susceptibles de faire partie d’un large réseau criminel dans la contrebande de téléphones portables.

Six personnes ont été déferlés devant le parquet général pour leur implication présumée dans ce réseau criminel de contrebande de téléphones, ordinateurs ou encore tablettes numériques.

Les dits accusés devront également répondre pour les actes de falsification des équipements électroniques précités dans le but de les écouler sur les marchés marocains après modification de leurs données.

Parmi les personnes interpellés, deux d’entre eux sont également accusés de baigner dans la contrebande de téléphones portables et d’équipements électroniques d’origine inconnue, provenant d’Europe.

Les enquêtes menées par la BNPJ ont également démontré que des téléphones hors d’usage ont subi une opération de nettoyage, puis mis dans des boîtes avec des autocollants falsifiés.