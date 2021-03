L’Ambassade des Etats-Unis au Maroc accorde une subvention aux jeunes entrepreneurs marocains

Au profit du projet CEED Grow Tanger, l’Ambassade des Etats-Unis au Maroc, par le biais de l’Initiative de partenariat au Moyen-Orient (MEPI), a accordé une subvention de près de 1,4 million de dirhams (163 000 dollars américains) au Center for Entrepreneurship and Executive Development (CEED Maroc).

Cette subvention permettra aux 30 petites et moyennes entreprises (PME) à Tanger de bénéficier de formations, de mentorat et de réseautage sur une période de 21 mois, afin de mettre à leur disposition un savoir-faire, à travers une formation pratique de renforcement des capacités, et de leur garantir l’accès aux marchés, grâce à des opportunités de réseautage, ainsi qu’à des ressources financières, à des investisseurs et à des opportunités de financement.

«A travers ce programme, nous visons à encourager et à promouvoir l’entrepreneuriat à Tanger, et ce en accordant une subvention de 163 000 USD, afin d’investir dans l’écosystème entrepreneurial de la ville», a indiqué, vendredi, David Greene, chargé d’affaires de l’Ambassade des Etats-Unis au Maroc, dans une déclaration à la presse à l’issue d’une rencontre avec les bénéficiaires dudit programme.

« Cette initiative a pour but d’encourager la croissance économique au Maroc, notamment à Tanger », a-t-il ajouté, notant qu’elle ambitionne également d’aider les jeunes entrepreneurs marocains à réussir leurs projets, pour créer ainsi de l’emploi.