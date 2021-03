Sky News Arabia souligne les perspectives qu’offre le consulat de Jordanie à Laâyoune

Le nouveau consulat de Jordanie à Laâyoune, inauguré jeudi, permettra de renforcer les relations stratégiques avec le Maroc notamment dans le cadre d’investissements directs dans la région.

Au lendemain de l’ouverture du consulat du royaume Hachémite dans les provinces sahariennes du Maroc, plusieurs médias étrangers ont commenté cette nouvelle dont se réjouissent déjà les économistes arabes.

Selon Sky News Arabia qui cite des économistes et analystes politiques, le consulat d’Amman à Laâyoune, jouera un rôle important dans la consolidation des relations entre les deux royaumes et un partenariat stratégique devrait en découler.

Rabat et Amman sont déjà liés par une soixantaine d’accords d’investissement, et une zone de libre-échange entre les pays arabes méditerranéens depuis l’Accord d’Agadir, signé entre le Maroc, la Jordanie, la Tunisie et l’Egypte en 2001.

L’ouverture du consulat s’inscrit également dans la logique de la déclaration du Roi Abdallah II lors de sa visite de travail et d’amitié à Rabat en 2019. Les deux pays devraient renforcer encore plus leurs relations bilatérales, selon le média émirati, qui souligne l’importance et le rôle central et stratégique des régions du sud au Maroc dans la zone de libre-échange continentale africaine (Zlecaf).

Alors que le Maroc et la Jordanie coopèrent déjà dans plusieurs domaines, notamment le tourisme, les énergies renouvelables et la formation professionnelle, le consulat général de Jordanie ouvert à Laâyoune deviendra un nouveau moyen de faire fructifier le partenariat entre les deux pays, indique Sky News Arabia.

Et d’ajouter que le Conseil des affaires maroco-jordanien serait intéressé par des projets dans les secteurs des transports et des services, du tourisme, des industries alimentaires et agricoles, des services bancaires et financiers, des technologies de l’information, des énergies renouvelables, des soins de santé et industries pharmaceutiques.