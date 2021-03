Activité industrielle: Bank Al-Maghrib fait état d’une amélioration en janvier

Bank Al-Maghrib (BAM) a fait état d’une amélioration, d’un mois à l’autre, de l’activité économique nationale. C’est ce qui ressort des résultats de l’enquête mensuelle de conjoncture dans l’industrie du mois de janvier.

BAM indique en ce sens que la production et les ventes auraient progressé et le taux d’utilisation des capacités (TUC) se serait établi à 72%, alors que les commandes ont accusé un repli avec des carnets qui se seraient situés à des niveaux inférieurs à la normale.

Par branche d’activité, la production aurait progressé, d’un mois à l’autre, dans la « chimie et parachimie » et dans la « mécanique et métallurgie » et serait restée quasiment stable dans l' »agro-alimentaire », dans le « textile et cuir » et dans l' »électrique et électronique ».

S’agissant des ventes, leur hausse reflète celle des expéditions à l’étranger, alors que les ventes sur le marché local ont accusé une baisse. Par branche d’activité, elles auraient progressé dans la « chimie et parachimie » et dans la « mécanique et métallurgie », stagné dans l' »électrique et électronique » et reculé dans l' »agro-alimentaire » et dans le « textile et cuir ».

Pour les trois prochains mois, les industriels s’attendent à une amélioration de l’activité dans l’ensemble des branches à l’exception du textile et cuir où les entreprises tablent plutôt sur une stabilisation de l’activité, selon la même source, qui fait, en outre, ressortir que des niveaux d’incertitude se situant à 39% en ce qui concerne l’évolution future de la production et à 47% pour les vente ont été déclarés par les industriels.