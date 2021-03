Mehdia: Mise en écher par la Marine Royale d’une opération de trafic international de stupéfiants

Une opération de trafic international de plus de six tonnes de chira, a été mise en échec, dans la nuit de ce jeudi au large de Mehdia, par la Marine Royale, en parfaite coordination avec la Gendarmerie Royale de Kénitra.

De source militaire, ont apprend que des Unités Combattantes de la Marine Royale en parfaite coordination avec la Gendarmerie Royale de Kénitra ont empêché, la nuit du jeudi 04 mars 2021, au large de Mehdia, le contact pour le transbordement entre un bateau de pêche et un Go-fast de grandes quantités de ballots de drogue, avortant ainsi une opération de trafic international de stupéfiants.

La même source précise que les unités ont également repêché plus de deux cents de ballots d’un poids total de plus de six tonnes (6.000 kg) de chira, jetés par dessus-bord du chalutier.

Le bateau arraisonné, son équipage ainsi que la cargaison ont été acheminés vers le port de Casablanca et remis à la Gendarmerie Royale pour les procédures judiciaires d’usage, et les recherches en mer sont toujours en cours pour récupérer d’autres ballots.