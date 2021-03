Bourse de Casablanca: Clôture à la limite de l’équilibre 

La Bourse de Casablanca a frôlé l’équilibre, vendredi, à la clôture, soutenue par les performances des valeurs opérant dans « les mines » et « l’agroalimentaire et production ».

Après une journée quasiment dans le rouge, le Masi, indice global composé de toutes les valeurs de type action, s’est stabilisé à 11.350,12 points.

Le Morocco Stock Index 20 (MSI20) s’est hissé de 0,09% à 925,39 et le Madex, indice compact composé des valeurs cotées, a stagné à 9.238,65 points.

Au volet international, le FTSE CSE Morocco 15 a progressé de 0,35% à 10.449,55 points et le FTSE Morocco All-Liquid a gagné 0,02% à 9.716,68 points.

L’indice de référence Environnement, Social et Gouvernance (ESG) « Casablanca ESG 10 » s’est établi, pour sa part, à 859,59 points (+0,02%).

La cote a vu 8 de ses indices sectoriels gagner du terrain, contre 11 perdants, alors que 5 secteurs n’ont affiché aucune tendance.

Ainsi, le secteur « Mines » a grimpé de 2,09%, soit la plus forte hausse de la journée, boosté par les titres Minière Touissit (+2,45%) et Managem (+2,17%). De même, le secteur « Agroalimentaire/Production » a pris 1,58%, et celui des « Équipements électroniques et électriques » a gagné 1,50%.

Le secteur « Sylviculture et Papier » a accusé la plus forte baisse de la journée (-3,18%). A la baisse également, le secteur des « Services aux collectivités » a abandonné 3,03%.

Le volume global des échanges de titres a enregistré 82,06 millions de dirhams (MDH), réalisé majoritairement sur le marché central. La capitalisation boursière s’est chiffrée, quant à elle, à plus de 586,81 milliards de dirhams (MMDH).

Les plus fortes hausses ont été réalisées par Disway (+4% à 502,30 DH), Microdata (+3,99% à 697,8 DH), Lesieur Cristal (+3,97% à 171,55 DH), M2M Group (+3,90% à 905 DH) et Jet Contractors (+3,24% à 223 DH).

Les plus fortes baisses ont été accusées par Stroc Industries (-3,98% à 16,17 DH), Wafa Assurance (-3,48% à 3.851 DH), Med Paper (-3,18% à 13,10 DH), Lydec (-3,03% à 320 DH) et Stokvis Nord Afrique (-2,54% à 11,50 DH).