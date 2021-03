Pelé considère Kylian Mbappé comme son héritier

Pelé n’a jamais caché son admiration pour le jeune attaquant du Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé. La légende brésilienne est désormais convaincue que l’international français peut devenir son héritier.

Kylian Mbappé fait partie des footballeurs les plus talentueux de sa génération. La star du PSG a récemment montré qu’il était déjà en mesure de succéder à Messi et Cristiano Ronaldo. Et ce n’est pas Pelé qui dira le contraire et qui le considère déjà comme son héritier.

« Mbappé peut devenir mon héritier, et je ne plaisante pas », a déclaré le Roi Pelé à Sportweek. « Je peux voir dans sa capacité à jouer avec vitesse. C’est un attaquant qui pense vite. Quand le ballon arrive, il sait déjà quoi faire, il a déjà en tête où aller et comment guider le jeu pour trouver le meilleur. Ce sont aussi des caractéristiques importantes dans le football d’aujourd’hui. Et puis Kylian est aussi rapide en course et en dribble, comme moi », a-t-il ajouté.

Ce n’est pas la première fois que Pelé consacre des éloges à Mbappé. En avril 2019, le Brésilien avait déjà salué le jeune footballeur pour son intelligence et sa rapidité.

« Beaucoup de joueurs sont techniquement bons, mais il joue de façon imprévisible. Il mérite de remporter le Ballon d’Or. Il m’envie, c’est pourquoi essayez de m’imiter. Mais c’est bien pour les jeunes joueurs de marquer des buts », avait-il dit.