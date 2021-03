Coupe du Trône : Raja Casablanca-AS FAR, le choc des titans

C’est l’une des affiches les plus alléchantes des quart de finale de la Coupe du Trône, le clasico entre le Raja de Casablanca et l’AS FAR.

L’AS FAR a validé son ticket en s’imposant mercredi sur la pelouse de l’Ittihad Tanger par 3 tirs au but à 1, tandis que le Raja de Casablanca a éliminé l’Ittihad de Sidi Kacem (2-0), et assuré sa qualification.

La rencontre entre les deux géants marocains en Coupe du Trône remonte à la saison 2017-2018, un match qui a été remporté par le RCA en sa faveur dans le total des matchs à domicile et à l’extérieur, après l’égalité. Lors du match aller à Rabat les deux équipes étaient en coude à coude avant la victoire des Verts au Complexe Mohammed V.

Dans un second match des quarts, le MAS affrontera son homologue marocain de Tétouan, les deux équipes chercheront à terminer leur parcours en coupe, d’autant plus qu’elles sont un peu loin de disputer le titre du tournoi professionnel dans sa première division.

Parallèlement, le Hassania d’Agadir rencontrera Raja Beni Mellal, ce dernier qui est le seul survivant de la deuxième division professionnelle nationale de la Coupe du Trône.

Il est à noter que les quarts de finale de la Coupe du Trône auront lieu dans la première semaine de mai prochain, tandis que les deux demi-finales auront lieu le 21 juillet prochain