Coronavirus: Plus de 2,56 millions de décès dans le monde depuis l’apparition de l’épidémie

La pandémie de coronavirus a fait au moins 2.570.291 morts morts dans le monde depuis que le bureau de l’OMS en Chine a fait état de l’apparition de la maladie fin décembre, selon un bilan établi à partir de sources officielles vendredi à 13h. Au Maroc, le bilan de contamination fait état ce jeudi 4 mars 2021 à 18H, de 485.147 cas confirmés, 470.933 guérisons et 8.669 décès alors que 3.820.097 personnes personnes ont été vaccinées depuis le lancement de la campagne.

La plateforme de veille et de suivi de Hespress, covid.hespress.com/fr, détaille ainsi que le Maroc compte désormais 485.147 cas confirmés, 8.669 décès (soit un taux de mortalité de 1,79%), 470.933 guérisons, 4.712.843 cas exclus après des tests négatifs en laboratoire (soit une augmentation de 10.654) et 5.545 cas actifs, dont 374 dans un état grave (19 sous intubation et 222 sous ventilation non invasive). De plus, 3.820.097 personnes ont été vaccinées depuis le début de la campagne de vaccination dont 413.032 ayant reçu la 2ème dose.

Dans le monde, plus de 115 568 760 cas d’infection ont été officiellement diagnostiqués depuis le début de l’épidémie. La grande majorité des malades guérissent, mais une part encore mal évaluée conserve des symptômes pendant des semaines, voire des mois. Sur la journée de jeudi, 9007 nouveaux décès et 424 952 nouveaux cas ont été recensés dans le monde. Les pays qui ont enregistré le plus de nouveaux décès dans leurs derniers bilans sont le Brésil avec 1699 nouveaux morts, les États-Unis (1016) et le Mexique (822).

Les États-Unis sont le pays le plus touché tant en nombre de morts que de cas, avec 520 356 décès pour 28 827 140 cas recensés, selon le comptage de l’université Johns Hopkins. Après les États-Unis, les pays les plus touchés sont le Brésil avec 260 970 morts et 10 793 732 cas, le Mexique avec 188 866 morts (2 112 508 cas), l’Inde avec 157 548 morts (11 173 797 cas), et le Royaume-Uni avec 124 025 morts (4 201 358 cas).

Parmi les pays les plus durement touchés, la République tchèque est celui qui déplore le plus grand nombre de morts par rapport à sa population, avec 199 décès pour 100 000 habitants, suivi par la Belgique (192), la Slovénie (186), le Royaume-Uni (183) et le Monténégro (166).

L’Europe totalisait vendredi à 6 h 867 606 décès pour 38 249 394 cas, l’Amérique latine et les Caraïbes 690 512 décès (21 758 761 cas), les États-Unis et le Canada 542 492 décès (29 704 473 cas), l’Asie 258 522 décès (16 266 951 cas), le Moyen-Orient 105 224 décès (5 619 893 cas), l’Afrique 104 984 décès (3 936 675 cas), et l’Océanie 951 décès (32 619 cas).

Tokyo: l’état d’urgence prolongé

Le Japon va prolonger de deux semaines l’état d’urgence en place dans l’agglomération de Tokyo face au coronavirus, à moins de cinq mois de l’ouverture des jeux Olympiques prévus pour cet été dans la capitale nipponne.

L’état d’urgence, qui consiste principalement à demander aux bars et aux restaurants de fermer à 20H00, avait été levé le 28 février dans six départements et devait prendre fin ce dimanche dans le Grand Tokyo.

Fin de confinement à Auckland

La Première ministre néozélandaise Jacinda Ardern a annoncé que le confinement des quelque 1,7 million d’habitants d’Auckland prendrait fin dimanche, une semaine après son entrée en vigueur. Les autorités estiment que le foyer de contamination a été contenu.

AstraZeneca bloqué : l’Australie compréhensive

Après la décision de Rome de bloquer l’exportation vers l’Australie de vaccins AstraZeneca produits sur le sol européen, les autorités australiennes se sont montré compréhensives, relativisant l’impact de cette mesure.

L’Italie a expliqué cette décision, une première dans l’Union européenne, par « la pénurie persistante de vaccins et les retards d’approvisionnement de la part d’AstraZeneca », la « quantité importante » de doses concernées et le fait que l’Australie est considérée comme un pays « non vulnérable » par le mécanisme de l’UE.

Sages-femmes et pharmaciens autorisés à vacciner

En France, les pharmaciens et les sages-femmes sont désormais autorisés à prescrire et injecter les vaccins contre le Covid-19, de même que les infirmiers qui peuvent à présent vacciner sans qu’un médecin soit systématiquement présent.

Campagnes de vaccination en Afrique de l’Est

Le Kenya a entamé vendredi sa campagne de vaccination, avec une première phase ciblant le personnel médical, deux jours après avoir reçu plus d’un million de doses d’AstraZeneca dans le cadre de l’initiative Covax, créée par l’OMS pour permettre aux pays les plus démunis d’avoir accès aux vaccins.

Le Rwanda, qui est devenu mercredi le premier pays africain à recevoir le vaccin Pfizer-BioNTech, avec environ 100.000 doses livrées, a également commencé sa campagne de vaccination vendredi.

Danemark : AstraZeneca aux plus de 65 ans

Emboîtant le pas à plusieurs pays de l’UE comme l’Allemagne et la Belgique, les autorités sanitaires danoises ont étendu vendredi aux plus de 65 ans leur recommandation d’utiliser le vaccin AstraZeneca/Oxford, sur la base d’une étude écossaise.

Cloches et minute de silence en Suisse

Un an après avoir enregistré un premier décès lié au Covid-19, la Suisse entière a rendu un hommage exceptionnel aux plus de 9.000 personnes mortes de cette maladie sur son sol, en faisant retentir les cloches des églises après une minute de silence.