Météo: Fortes averses orageuses, chutes de neige et rafales de vent du vendredi au dimanche dans plusieurs provinces

De fortes averses localement orageuses, des chutes de neige et des rafales de vent sont attendues du vendredi au dimanche dans plusieurs provinces du Royaume, a annoncé vendredi la Direction générale de la météorologie (DGM).

Ainsi, de fortes averses localement orageuses de niveau orange (60 à 80 mm) sont prévues samedi de 01H00 à 23H00 dans les provinces de Tétouan, Chefchaouen, Mdiq-Fnideq et Fahs-Anjra, a indiqué la DGM dans un bulletin météorologique spécial, faisant savoir que ces valeurs pourront être localement dépassées.

De fortes averses (30 à 50 mm) intéresseront, du vendredi à 18H00 au samedi à 23H00, les provinces d’Al Haouz, Azilal, Béni Mellal, El Kelaâ des Sraghna, Fquih Ben Salah, Khénifra, Tanger, Driouch, Taounate, Al Hoceima et Taroudant, a ajouté la même source.

Le même phénomène (20 à 30 mm) concernera, le vendredi de 12H30 à 22H00, les provinces d’El Jadida, Essaouira, Berrechid, Casablanca, Mediouna, Nouaceur, Safi et sidi Bennour, précise le bulletin, relevant que ces ces averses orageuses pourront être accompagnées localement par des chutes de grêle et pourront être localement modérées (20 à 35 mm) cette nuit et demain sur les provinces d’El Hajeb, Fès, Khémisset, Khouribga, Meknès, Moulay Yacoub et Taza. En sus, des averses pourront être localement fortes (30 à 50 mm) le dimanche sur les provinces d’Al Hoceima, Chefchaouen et Driouch, selon la DGM.

Par ailleurs, des chutes de neige (10 à 30 cm/24 heures) sont prévues du vendredi au dimanche dans les provinces d’Al Haouz, Azilal, Midelt, Béni Mellal, Ifrane, Boulemane, Errachidia, Ouarzazate et Tinghir.

De même, de fortes rafales de vent (70 à 90 km/H) sont attendues samedi de 10H00 à 23H00 dans les provinces de Boulemane, Fahs-Anjra, Figuig, Jerada, Mdiq-Fnideq, Nador, Oujda-Angad, Tanger-Assilah et Taourirt.