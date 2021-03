Inter Milan : « Fantastique! », Conte félicite passionnément Hakimi pour sa prestation face à Parme

Achraf Hakimi fait le bonheur de son coach, Antonio Conté. L’entraîneur de l’Inter Milan n’a pas caché sa joie face à la prestation de son joueur contre Parme (2-1).

Très à l’aise en Serie A, Achraf Hakimi est devenu l’un des éléments indispensables de l’Inter Milan et un titulaire indiscutable dans le schéma de Conte. Et il l’a encore prouvé, jeudi face à Parme.

Antonio Conte a félicité Achraf Hakimi de manière très passionnée hier soir et a expliqué, qu’il « était fantastique dans les arrêts ».

Les Nerazzurri ont réussi une victoire 2-1 sur Parme pour se déplacer de six points d’avance sur Milan au sommet du classement de la Serie A.

Dans les dernières minutes, Conte a attrapé Hakimi par le côté de la tête, lui a crié au visage et l’a giflé à l’arrière de la tête, le tout avec des félicitations très passionnées.

Conte qui félicite Hakimi d'avoir obtenu une touche à la 94e minute. Il prend la tête d'Hakimi entre ses mains, la serre, la secoue et termine par une petite tape qui ressemble à une gifle 😭 pic.twitter.com/TgZc1J9n68 — Johann Crochet (@johanncrochet) March 4, 2021

La vidéo est devenue virale et l’entraîneur a expliqué son geste passionnel après la rencontre. « Il était fantastique dans les arrêts, il est allé appuyer sur le joueur de Parme et le pousser hors d’une zone de danger, alors je voulais le saisir par la tête et lui dire Bravo! Ces joueurs travaillent très dur, montrent leur application et apprennent les leçons », a-t-il déclaré.

Lundi, les Nerazzurri accueillent Atalanta au Giuseppe Meazza.