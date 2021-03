Une seule dose de AstraZeneca ou Pfizer efficace contre le variant anglais selon une étude

Une seule dose de vaccins Pfizer et AstraZeneca fournit une protection contre une infection sévère au coronavirus, selon une analyse du Public Health England (PHE). L’étude a également noté que les deux vaccins agissent contre le variant anglais.

« La vaccination avec une dose unique de l’un ou l’autre vaccin est associée à une réduction significative des cas symptomatiques positifs au SRAS-CoV2 chez les personnes âgées, avec une protection encore plus grande contre les maladies graves. Les deux vaccins ont des effets similaires. La protection a été maintenue pendant toute la durée du suivi (<6 semaines) », précise l’étude.

« Une deuxième dose de Pfizer offre une protection supplémentaire contre les maladies symptomatiques, mais les deuxièmes doses de d’AstraZeneca n’ont pas encore été déployées en Angleterre. Il y a un effet clair des vaccins contre la variante britannique préoccupante », ajoute l’étude.

L’étude visait à parvenir à une estimation dans le monde réel de l’efficacité des deux vaccins et couvrait tous les adultes en Angleterre âgés de 70 ans et plus.

Le Royaume-Uni a été le premier pays au monde à déployer un programme de vaccination contre le coronavirus, le 8 décembre 2020. Des analyses récentes montrent que la variante britannique est maintenant la souche dominante dans le pays.

Les chercheurs, dans ce qui est la première estimation mondiale réelle de l’efficacité du vaccin au Royaume-Uni, ont constaté que si une dose unique du vaccin Pfizer est environ 60 à 70% efficace pour prévenir la maladie symptomatique chez les adultes âgés de 70 ans ou plus, avec deux doses qui touchent 85 à 90 pour cent.

« Les personnes vaccinées qui sont devenues un cas symptomatique ont un risque d’hospitalisation inférieur de 44% et un risque de décès inférieur de 51% par rapport aux cas non vaccinés. Nous fournissons également la première preuve du monde réel de l’efficacité du vaccin AstraZeneca », ont écrit les chercheurs.