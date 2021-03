Covid-19: Appel en France à « déconfiner la culture »

A l’arrêt depuis plusieurs mois, en raison de la crise sanitaire liée à la pandémie du Covid-19, les opérateurs du champ culturel français ont manifesté e ce jeudi à Paris, en faveur d’une relance de leurs activités.

Lors de cette manifestation, des centaines d’acteurs du secteur culturel, rassemblés place de la République à Paris, ont appelé le gouvernement, entre autre, à « déconfiner la culture » et permettre la reprise de leurs activités, après une année d’interruption.

Pour rappel, l’année dernière à la même époque, le gouvernement avait décrété des premières restrictions contre la pandémie en interdisant les rassemblements de plus de 5.000 spectateurs dans les espaces clos.

Hormis une brève reprise de certains établissements durant l’été dernier, les salles de cinéma, de concerts, les théâtres et les musées sont restés fermés depuis cette date.

En novembre dernier, le président Emmanuel Macron avait annoncé que les salles de spectacle pourraient rouvrir le 15 décembre, à condition que le nombre de nouveaux cas positifs passe sous la barre de 5.000 par jour.

Mais, face à la stagnation des chiffres, le premier ministre Jean Castex avait annoncé que la reprise ne serait possible qu’après le 7 janvier. Toutefois, à l’issue de cette échéance, la réouverture n’a pas été décidée.

Pour rappel, la situation sanitaire en France liée au coronavirus continue de se dégrader avec une moyenne quotidienne de 300 décès et plus de 20.000 nouveaux cas, et l’exécutif devrait annoncer, ce jeudi, de nouvelles mesures de restrictions pour freiner l’épidémie.