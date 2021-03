Affaire du chantage contre Hervé Renard: 33 mois de prison à l’encontre des deux principaux accusés

Le tribunal de première instance de Ouad Zem a rendu, ce jeudi, son verdict dans l’affaire de chantage sexuel sur Internet contre l’ancien sélectionneur national, le Français Hervé Renard.

Des sources de Hespress ont précisé que les deux principaux accusés ont écopé, le premier (25 ans), de 30 mois d’emprisonnement, 5.000 dh d’amende et 50.000 dh de dommages et intérêts, et le second (27 ans), de 3 mois d’emprisonnement, 5.000 dh d’amende et 50.000 dh de dommages et intérêts.