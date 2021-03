Facebook supprime près de 400 faux comptes liés à une propagande d’un média marocain

Facebook a annoncé avoir supprimé plus de 300 comptes, pages et groupes liés à des campagnes de propagande auxquels certains organes médiatiques marocains sont liés. Un réseau de propagande utilisait des centaines de faux comptes pour manipuler le public marocain, indique un rapport du réseau social.

Dans son rapport datant de février 2021, le groupe Facebook a fait état de près de 400 comptes supprimés au Maroc car violant les conditions d’utilisation du réseau social. Tous, étaient utilisés pour manipuler l’audience et donner l’impression que les contenus partagés étaient plus populaires qu’ils ne l’étaient.

Ces comptes étaient liés à des campagnes de comportement « inauthentique » visant à « manipuler le public » et le débat sur les réseaux sociaux, indique Facebook dans son rapport sur le « coordinated inauthetic behavior » (CIB) (comportement inauthentique coordonné).

La publication regorge de détails et indique que plusieurs médias ont mis en ligne des reportages et des publications pro-gouvernementales, mais Facebook n’a cité qu’un seul média en particulier, connu pour faire le buzz entre autres sur Youtube.

« Nous travaillons constamment pour trouver et arrêter les campagnes coordonnées qui cherchent à manipuler le débat public sur nos applications », a indiqué Facebook avant d’expliquer que pendant les dernières trois années et demies, ces campagnes de comportement inauthentique coordonné (CIB) ont été partagées avec le public dans ces rapports.

Le réseau social explique en outre que les campagnes de CIB sont de deux différents types dont le premier entre dans le cadre de « campagnes nationales non gouvernementales » et le deuxième se fait « au nom d’un acteur étranger ou gouvernemental ».

Ces campagnes utilisent des faux comptes jugés « au cœur de l’opération » pour manipuler le débat public « pour un objectif stratégique ». Une fois détectés, ces faux profils, groupes et pages, sont supprimés, et les données collectées sont ensuite partagées chaque mois.

Au moment où les recherches sur ces campagnes trompeuses se font dans le monde entier, seulement 5 réseaux ont été détectés dans 4 pays différents en février. Il s’agit de la Thaïlande, le Maroc, la Russie, et l’Iran (où deux types de réseaux ont été détectés et on ciblé des personnes en dehors de l’Iran, ndlr).

Concernant les trois autres pays dont le Maroc fait partie, les campagnes ont ciblé les publics nationaux des pays en question et non pas à l’étranger ou de personnes étrangères.

Ainsi, au Maroc, Facebook a supprimé un total de 385 comptes Facebook, 6 pages et 40 comptes Instagram originaires principalement du Maroc et ciblant des publics nationaux. Et ce réseau a été détecté suite à des informations préliminaires partagées par l’ONG Amnesty International.

« Environ 150 000 comptes ont suivi une ou plusieurs de ces pages et environ 2500 personnes ont suivi un ou plusieurs de ces comptes Instagram », indique le rapport.

Dans le détail, Facebook indique que ce réseau utilisait une armée de faux comptes pour publier un même contenu plusieurs fois dans différents groupes dans le but de créer le buzz autour des contenus partagés et toucher un maximum de public.

Et le réseau social d’ajouter que les systèmes automatisés avaient déjà réussi à identifier certains comptes qui ont été supprimés, mais il a fallu plus de recherches pour trouver qu’il ne s’agissait d’un réseau et pas seulement d’événements singuliers.

Ces faux comptes ne sont pas cantonné à publier des contenus sur plusieurs groupes et pages, mais ont également commenté des informations et faits d’actualités partagés par différents médias, dont celui épinglé par Facebook.

Les contenus publiés étaient écrits en arabe et en français et pouvaient être également des « memes », ajoute le réseau social de Mark Zuckerbeg.