Bourse de Casablanca: Clôture en légère hausse

Malgré un démarrage dans le rouge, la Bourse de Casablanca a clôturé jeudi en légère hausse, son indice vedette, le Masi, prenant 0,1% à 11.350,41 points.

Le Morocco Stock Index 20 (MSI20) a avancé, pour sa part, de 0,14% à 924,58 points, et le Madex, indice compact composé des valeurs cotées au continu, a gagné 0,09% à 9.239,09 points.

S’agissant des indices internationaux, le FTSE CSE Morocco 15 a progressé de 0,08% à 10.412,93 points et le FTSE Morocco All-Liquid s’est adjugé 0,09% à 9.714,79 points.

L’indice de référence Environnement, Social et Gouvernance (ESG) « Casablanca ESG 10 » a pris, quant à lui, 0,12% à 859,41 points.

Sur le plan sectoriel, l’indice « Sylviculture et papier » a affiché la meilleure performance de la journée (+4%), boosté par son unique titre Med Paper.

L’indice « Industrie Pharmaceutique » a terminé la séance sur un gain de 1,96%, grâce à la bonne tenue de Sothema (+1,97%) et de Promopharm S.A (+1,9%).

A la hausse figurent également les secteurs « Chimie » (1,75%), « Agroalimentaire/Production » (+1,27%), « Pétrole et Gaz » (+0,62%) et « Société de Financement et Autres activités financières » (+0,56%).

L’indice des « Banques » a pris, quant à lui, 0,05%, porté par la BCP (+0,72%). Attijariwafa Bank et CIH ont, en revanche, cédé 0,24% et 0,19% respectivement, tandis que Bank Of Africa, CDM et BMCI sont restées inchangées.

A la baisse, le secteur « Matériels, logiciels et services informatiques » a accusé la plus forte baisse (-1,72%), suivi des « Ingénierie et biens d’équipements industriels » (-1,51%) et des « Services de transport » (-0,89%).

Le volume global des échanges de titres s’est chiffré à 32,14 millions de dirhams (MDH), réalisé majoritairement sur le marché central et dominé par les transactions portant sur Attijariwafa Bank (7,79 MDH) et Total Maroc (4,8 MDH).

La capitalisation boursière s’est établie, quant à elle, à près de 587,01 milliards de dirhams (MMDH).

Les plus fortes hausses ont été réalisées par Med Paper (+4% à 13,53 DH), Colorado (+2,06% à 48,99 DH), Sothema (+1,97% à 2.431 DH), Cosumar (+1,95% à 235 DH) et Promopharm S.A (+1,90% à 804 DH).

Les plus fortes baisses ont été accusées par Stroc Industries (-3,94% à 16,84 DH), HPS (-2,65% à 6.600 DH), Jet Contractors (-1,82% à 216 DH), Immorente Invest (-1,80% à 92,05 DH) et Managem (-1,27% à 1.246 DH).