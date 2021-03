Recensement de la population et de l’habitat : Le Maroc s’y prépare avec un nouveau système géographique

Le Maroc se prépare pour son prochain recensement général de la population et de l’habitat en 2024, en adoptant un nouveau système d’information géographique, avec le soutien du Fonds des Nations Unies pour la population (FNUAP).

Cette opération sera la septième de l’histoire du Maroc après clles des années 1960, 1971, 1982, 1994 et 2004, en plus du recensement de 2014, qui a révélé que la population du Royaume est d’environ 33,8 millions de personnes.

Afin de préparer le prochain recensement, le Haut-Commissariat au Plan (HCP), en collaboration avec le FNUAP, a lancé des appels d’offres pour la mise en œuvre d’un nouveau système d’information géographique, dans le cadre d’une approche moderne de la conception de cartes sur lesquelles se basera le recensement.

Cette tendance s’inscrit dans le cadre des efforts de modernisation des activités du HCP en matière de réalisation des statistiques et la promotion de l’intégration des nouvelles technologies de l’information et de la communication aux différentes étapes de la mise en œuvre de ce processus. A ce titre, la base de données géographiques des zones statistiques couvrant l’ensemble du territoire national, sera mise à jour.

Pour mener à bien cette tâche, l’approche proposée est d’adopter des techniques de cartographie modernes qui sont intégrées dans le système d’information géographique mobile, car elles permettent de mettre à jour un grand nombre d’informations sur le terrain et de les stocker directement dans des serveurs. Le système de collecte d’informations améliorerait et enrichirait ainsi la qualité des données géographiques.

La mise en œuvre de ce projet nécessite des compétences techniques et une expertise dans le domaine de la Géomatique et de l’informatique, essentielles en ce qui concerne la base de données cartographiques, les solutions de système d’information géographique, l’équipement matériel, la précision des images satellites, l’ingénierie de l’information appropriée et le développement d’applications.

Le recensement général permet de déterminer le nombre de la population légale du Royaume au niveau national et en fonction de la résidence moyenne, ainsi que de déterminer le taux de croissance démographique par rapport au dernier recensement. Sans parler des données et caractéristiques sociales, économiques et culturelles de la population. L’objectif du recensement général de la population et de l’habitat est de connaître les différentes structures soci-économiques de la population et déterminer les caractéristiques du parc logement à tous les niveaux géographiques et constituer ainsi la documentation de base nécessaire à l’élaboration de l’échantillon-maître.

Pour la méthodologie adoptée au Maroc pour le recensement se fait sur tout le territoire national et concerne toute la population et tous les ménages qui y résident, indique le HCP sur son site. La méthode de recensement adoptée est celle de l’interview directe (porte à porte). Certaines catégories de la population sont toutefois recensées selon des méthodes spécifiques. La population comptée à part, la population de passage dans les hôtels et assimilés, les personnes « sans abris » et la population nomade.

S’agissant du recensement de 2004, le HCP souligne qu’il a été exploité exhaustivement par le biais du système de lecture automatique des documents (LAD).

Lors d’une réunion au siège du HCP, en février 2021, entre le Haut Commissaire au Plan, Ahmed Lahlimi Alami et Sylvia Lopez-Ekra, Coordonnatrice Résidente du Système des Nations Unies pour le Développement au Maroc (SNUD), le Haut Commissaire au Plan a relevé le dynamisme et l’innovation qui ont marqué la coopération avec les agences des Nations Unies qui ont appuyé le HCP dans plusieurs projets importants.

Parmi ces projets il y a le reporting sur la mise en œuvre des objectifs de développement durable, la mise en place de bases de données régionales, l’évaluation du coût de la violence faite aux filles et aux femmes, l’élaboration du compte satellite de la forêt ainsi que la préparation du prochain recensement de la population et de l’habitat.