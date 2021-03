L’INH décroche une 5è certification ISO pour le système de management de qualité

L’Institut National d’Hygiène (INH) relevant du Ministère de la Santé, a obtenu pour la cinquième année consécutive la certification de son système de management de qualité (SMQ) selon la norme ISO 9001. Cette certification a été décernée par l’Association Espagnole de Normalisation et de Certification (AENOR) .

La démarche qualité, a commencé à l’INH depuis 2010, en 2015 tous les laboratoires ont reçu la première reconnaissance de conformité aux exigences règlementaires et normatives en vigueur et en 2017 l’INH a pris en compte la nouvelle version de la norme ISO 9001 et a adapté son SMQ à la version 2015, version qui introduit la notion de risque et exige un recensement, une hiérarchisation et des outils de maîtrise des risques inhérents à chacun des processus organisationnels, indique le ministère de la Santé.

En 2021, l’audit de certification a porté sur tout le SMQ de l’INH mais il a surtout focalisé sur la gestion de la pandémie COVID avec toutes ses composantes à savoir, l’amélioration du niveau de performance des prestations rendues par le laboratoire, le développement du management participatif et le renforcement de la satisfaction des clients.

Lors de l’audit, de nombreux points forts ont été soulevés notamment l’engagement effectif de la direction de l’INH et l’implication de l’ensemble du personnel afin de réussir le projet de maintient et de l’amélioration du SMQ en situation de pandémie et ce, malgré les différents entraves rencontrés. En parallèle, certaines recommandations positives ont été proposées par l’auditeur et qui visent essentiellement le maintien de l’amélioration des performances déjà acquises.

Avec cette certification, ajoute le ministère, l’INH confirme sa volonté de s’inscrire dans une stratégie d’amélioration continue afin d’offrir à ses clients une qualité de services conforme aux meilleures normes internationales.