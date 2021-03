Assilah: saisie de plus 4 tonnes de chira

Les éléments du commissariat régional de sûreté de la ville d’Assilah ont réussi, mercredi soir, à mettre en échec une opération de trafic international de drogue et saisi quatre tonnes et 60 kilogrammes de chira.

Cette opération d’envergure a été menée sur la corniche d’Assilah, indique la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) dans un communiqué, ajoutant que l’opération de fouille effectuée sur les lieux a permis la saisie de cette quantité de stupéfiants qui était emballée dans 117 ballots, ainsi que de deux embarcations pneumatiques et de quatre moteurs et 52 jerricans contenant 1.560 litres de carburants.

La brigade de la police judiciaire d’Assilah a ouvert une enquête sous la supervision du parquet compétent en vue d’élucider les tenants et aboutissants de cette affaire et d’identifier tous les individus impliqués dans ces actes criminels, précise le communiqué. La saisie de cette importante quantité de stupéfiants s’inscrit dans le cadre d’une opération proacticve et des efforts intenses déployés par les services de la DGSN pour lutter contre le trafic international de drogue et de psychotropes, selon le communiqué.