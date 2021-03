La Bourse de Casablanca en difficulté à l’ouverture

La Bourse de Casablanca évoluait en baisse jeudi dans les premiers échanges, son indice principal, Masi, perdant 0,17% à 11.319,55 points.

Le MSI20, qui reflète la performance des cours des 20 entreprises les plus liquides, reculait de 0,21% à 921,17 points, et le Madex, indice compact composé des valeurs cotées au continu, lâchait 0,18% à 9.214,05 points.

S’agissant des indices internationaux, l’indice FTSE CSE Morocco 15 s’affichait à 10.382,80 points (-0,21%) et le FTSE CSE Morocco All-Liquid cédait 0,17% à 9.689,36 points.

L’indice de référence Environnement, Social et Gouvernance (ESG) « Casablanca ESG 10 » se repliait, quant à lui, de 0,14% à 857,10 points. Sur le plan des valeurs, Cartier Saada (-3,60%) accusait la plus forte baisse en ce début de journée, suivie de Immorente Invest (-1,80%) et de Sodep Marsa Maroc (-1,14%). En revanche, Med Paper (+4%) réalisait la meilleure performance de la matinée, suivie de Jet Contractors (+2,05%) et Snep (+1,83%).