Revue de presse quotidienne de ce jeudi 4 mars 2021

Ci-après les principaux titres développés par la presse nationale de ce jeudi 4 mars 2021

L’Economiste

• Anti-blanchiment: Les zones de progrès du dispositif marocain. Le groupe d’action financière internationale (GAFI) met la pression sur le Maroc pour faire évoluer son dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Le Royaume se retrouve dans la liste des pays sous surveillance accrue avec 18 autres pays. Le plan d’action du Maroc s’est renforcé au cours des dernières années et les progrès ont été entérinés dans le rapport de suivi amélioré publié en novembre dernier. Le dispositif antiblanchiment est largement conforme avec 21 recommandations contre 10 auparavant. Il satisfait désormais largement les exigences du GAFI en matière de surveillance et de contrôle des organismes à but non lucratif.

• Lois électorales: des amendements pour arrondir les angles. Le nouveau coefficient électoral est incontestablement le point qui sème la discorde dans la classe politique. D’un côté, l’ensemble des partis, de l’autre, le PJD. Les partis de l’opposition ont présenté un amendement dans ce sens. Ce qui fait que la réunion hier de la commission de l’intérieur devrait être explosive. En outre, l’Istiqlal, le PAM et le PPS proposent de supprimer le seuil de 3% en vigueur qu’une liste électorale doit obtenir pour participer à la répartition des sièges dans une circonscription électorale.

Aujourd’hui le Maroc

• Le HCP va recourir à une nouvelle approche méthodologique concernant la réalisation des travaux cartographiques du prochain recensement général de la population et de l’habitat (RGPH) 2024. Il a lancé un appel à consultation pour la mise en place d’un système d’information géographique (SIG) mobile intégré dans le cadre de la préparation de mise à jour de la cartographie du prochain recensement. Ainsi, il est programmé d’entamer incessamment les travaux d’actualisation de la base de données géographiques des zones du recensement couvrant l’ensemble du territoire national. Selon le HCP, cette actualisation vise à positionner, sur des fonds cartographiques appropriés, un ensemble d’entités géographiques et à recueillir une série d’informations permettant d’évaluer les tailles, en termes de nombre de ménages, des zones actualisées, et ce, dans le but de former de nouveaux districts du recensement, indispensables pour assurer un ratissage exhaustif de la population sans omission ni double compte lors de l’exécution du recensement.

• Qui doit bénéficier du quota parlementaire réservé aux femmes et surtout cela peut-il se faire plus d’une fois ? Mise en place voilà plus d’une décennie, la liste nationale permettait aux femmes de bénéficier d’un siège parlementaire pour renforcer leur représentativité au Parlement. La possibilité pour certaines femmes ayant déjà été députées de bénéficier de nouveau de ce dispositif refait surface. Pour certains observateurs, il va falloir veiller à ce que la chance soit donnée à de nouveaux profils de femmes pour accéder au Parlement et éviter ainsi de se retrouver avec parfois les mêmes noms. Des appels ont été lancés pour prévoir une disposition limitant la possibilité de bénéficier d’un siège parlementaire dans le cadre de la liste régionale, une seule fois pour la même personne.

Le Matin

• L’amendement du projet de loi organique relatif à la Chambre des représentants met à mal la cohésion de la majorité gouvernementale. Les groupes parlementaires de la majorité ont déposé, mardi, auprès de la Commission de l’intérieur, des collectivités territoriales, de l’habitat et de la politique de la ville, leurs amendements concernant les projets de loi organique relatifs aux élections. La question du quotient électoral reste la principale pomme de discorde qui a fait voler en éclat la solidarité de la majorité et empêché ses groupes de proposer des amendements communs. Selon Slimane Amrani, secrétaire général adjoint du PJD, il y a eu de multiples réunions entre les composantes de la majorité dans le but d’arriver à un consensus. « Mais comme cela n’a pas été le cas et qu’il fallait déposer les amendements dans les délais auprès de la Commission, nous l’avons fait. Le PJD a déposé ses propres amendements et les autres composantes l’ont également fait chacune de son côté », a-t-il précisé. • Omar Zniber : Les allégations mensongères de l’Algérie, une tentative désespérée contre la dynamique internationale d’appui à l’intégrité territoriale du Maroc. Déstabilisé par les succès diplomatiques du Maroc sur la scène internationale, un groupuscule de pays hostiles s’est livré, comme à l’accoutumée, à l’instigation de l’Algérie, à des allégations mensongères, lors de la 46e session du Conseil des droits de l’Homme, dans une tentative désespérée de camoufler leur désarroi et contrer vainement la dynamique internationale d’appui à l’intégrité territoriale du Maroc, a souligné mardi l’ambassadeur du Royaume à Genève, Omar Zniber. « Ce n’est rien de plus qu’une vaine tentative visant à cibler la dynamique positive que connaît la question du Sahara marocain à la suite de l’élan international soutenant formellement et officiellement l’intégrité territoriale du Royaume du Maroc et reconnaissant, conformément aux résolutions du Conseil de sécurité, l’initiative d’autonomie comme une solution crédible et sérieuse » à ce différend régional, a souligné Zniber qui s’exprimait dans le cadre de la 46e session du CDH.

Al Bayane

• Le Bureau politique du PPS, qui a tenu sa réunion mardi, a appelé le gouvernement à créer un climat sain fondé sur l’apaisement et l’élargissement de l’espace des libertés pour le renforcement de la confiance et de la crédibilité dans le but de garantir une large participation pour faire des élections prochaines une étape positive dans le processus d’édification démocratique et institutionnelle du Maroc. Il a aussi souligné l’importance majeure de soumettre le projet de loi relatif à l’usage légal du cannabis à un large débat. Abordant les dernières inondations survenues dans la province de Tétouan, le bureau politique a souligné la nécessité de mettre en œuvre une politique publique forte et efficace pour la gestion des risques de manière proactive, au niveau central et territorial, pour limiter les dégâts humains et matériels, provoqués par les catastrophes naturelles.

• Fiscalité : La TVA, “principale composante” qui influence le secteur informel. La Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) constitue « la principale composante » fiscale qui influence le secteur informel et non l’impôt sur les sociétés, révèle mardi une étude du HCP. « Les chefs d’unités de production informelles (UPI) s’approvisionnent en amont auprès de fournisseurs qui eux-mêmes sous-déclarent ou travaillent dans l’informel. Ceci leur permet d’acheter sans facture réglementée et donc d’échapper à la facturation en mode TVA », explique cette étude. Cette situation est attribuable à la faible inclusion financière des UPI et au manque de liquidité, « principal handicap » pour ces unités caractérisées par leur fragilité et l’irrégularité de leurs recettes financières, indiquent les auteurs de l’étude.

Maroc Le Jour

• Automobile: Hausse des ventes de 6,23% à fin février. Les ventes de voitures neuves au Maroc se sont chiffrées à 27.446 unités au titre des deux premiers mois de cette année, en hausse de 6,23% par rapport à fin février 2020, ressort-il des statistiques mensuelles de l’Association des importateurs de véhicules automobiles au Maroc (AIVAM). Par segment, le nombre des nouvelles immatriculations de véhicules particuliers s’est établi à 24.221 unités, en progression de 5,34% par rapport à fin février 2020, tandis que celui des véhicules utilitaires légers s’est chiffré à 3.225 unités (+ 13,4%), selon la même source. • El Moussali met en avant les politiques publiques visant à améliorer les services sociaux. La ministre de la Solidarité, du développement social, de l’égalité et de la famille, Jamila El Moussali, a mis en avant, mercredi, les programmes et politiques publiques dont dispose le Maroc, visant à améliorer les services sociaux et à les rapprocher des catégories en situation difficile ou de précarité. S’exprimant à l’occasion de l’ouverture du colloque international sur la digitalisation et l’action sociale organisé par l’Institut national de l’action sociale (INAS) de Tanger, El Moussali a évoqué la politique publique intégrée pour la protection sociale 2020-2030, qui repose principalement sur l’assistance sociale et l’assurance sociale, l’élargissement de la couverture médicale de base, le développement des services sociaux et l’amélioration du système de ciblage des bénéficiaires des programmes d’appui social.

L’Opinion

• Le flux des IDE en recul de 53,9% à fin janvier. Le flux net des Investissements directs étrangers (IDE) au Maroc a atteint 650 millions de dirhams (MDH) à fin janvier 2021, en recul de 53,9% par rapport à fin janvier 2020, selon l’Office des changes. Ce résultat s’explique par une baisse des recettes des IDE de 7,8% à 1,87 MMDH, conjuguée à une hausse des dépenses de 97,6%, précise l’Office dans son bulletin sur les indicateurs des échanges extérieurs de janvier 2021. Pour ce qui est du flux net des investissements directs marocains à l’étranger (IDME), il a augmenté de 693 MDH. Les IDME ont plus que doublé, atteignant 1,279 MMDH à fin janvier 2021 contre 524 MDH à fin janvier 2020.

• Industrie aérospatiale: les opérateurs préparent la reprise après la pandémie de covid-19. L’épidémie coronavirus a frappé de plein fouet l’industrie aérospatiale marocaine, il n’en demeure pas moins que les professionnels restent optimistes. Ils estiment que la filière a fait preuve durant la crise d’une bonne résilience et se prépare à la reprise. Selon Karim Cheikh, président du Gimas, les professionnels marocains opérant dans la filière ont été résilients par rapport à leurs pairs ailleurs dans le monde.

Libération

• La réforme en profondeur du système éducatif, un chantier qui ne peut être reporté. La réforme en profondeur du système éducatif est un chantier qui ne peut être reporté ou retardé, même dans les circonstances de la pandémie, a indiqué mardi le ministre de l’Education nationale, de la Formation professionnelle, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Saaïd Amzazi. Relever les différents défis de la réforme de l’éducation au niveau régional dépend du niveau de l’appropriation collective de divers projets stratégiques et du développement de mécanismes d’intervention sur le terrain, a souligné Amzazi lors d’une réunion régionale de coordination avec les autorités locales, les élus et les partenaires pour présenter le programme de l’Académie régionale de l’éducation et de la formation (AREF) de Rabat-Salé-Kénitra.

• Élections: des projets de loi adoptés. La Chambre des représentants a approuvé à l’unanimité, mardi en séance plénière, le projet de loi n° 11- 21 complétant et modifiant la loi n° 9-97 relative au code électoral et à l’organisation de la révision exceptionnelle des listes électorales des Chambres professionnelles. Le projet propose, pour les chambres d’agriculture, de réserver un nombre de sièges exclusivement aux femmes, dont le nombre est limité à deux sièges pour les chambres où les membres ne dépassent pas les 30, avec une augmentation d’un siège pour 10 membres concernant les chambres dépassant 30 membres. En ce qui concerne les chambres de commerce, d’industrie et de services, les chambres de l’artisanat et les chambres de pêche maritime, le projet de loi préconise que toute liste de candidature soumise ne peut comporter trois noms consécutifs de candidats du même sexe.

Akhbar Al Yaoum

• L’intégration de l’informel tributaire d’un climat des affaires local « adapté ». L’intégration de l’informel, un fléau qui pèse sur l’économie nationale, est tributaire, entre autres, de la capacité des collectivités territoriales de créer un climat des affaires local « adapté », a souligné, mardi, l’économiste Najib Saoumai. « Les activités informelles ont besoin des zones de production conformes aux mesures sanitaires et sécuritaires, que les collectivités territoriales peuvent aménager en dehors des villes, avec un accès facilité par le système de transport », a expliqué Saoumai qui était l’invité de l’émission hebdomadaire du Policy Center for the New South (PCNS), « Les Mardis du PCNS ».

Al Massae

• Covid-19: Le taux de reproduction du virus se stabilise à 0,98. Le taux de reproduction (R0) de la Covid-19 se stabilisait à 0,98, dimanche dernier, a annoncé mardi le chef de la division des maladies transmissibles à la direction de l’épidémiologie et de lutte contre les maladies, Abdelkrim Meziane Bellefquih. Pour la quinzième semaine consécutive, le taux de reproduction de la Covid-19 est resté en dessous de 1%, s’est félicité Meziane Bellefquih qui présentait le bilan bimensuel relatif à la situation épidémiologique. Au 2 mars, le nombre total des cas enregistrés depuis le début de la pandémie a atteint 483.766, soit un taux d’incidence cumulé de 1330,8 pour 100.000 habitants, a-t-il poursuivi.

Al Yaoum Al Maghribi

• Le Maroc, premier exportateur arabe vers le Brésil en janvier. Le Maroc était le premier exportateur arabe vers le Brésil en janvier 2021, avec un plus de 100 millions de dollars de produits exportés, selon la Chambre de commerce arabo-brésilienne. Les exportations marocaines vers la première économie sud-américaine enregistrent ainsi une hausse de 95,5% par rapport au même mois de 2020. Durant la même période, le Royaume a notamment exporté des engrais, qui ont enregistré une hausse de 118,3%, des produits chimiques inorganiques (+137,9%) et des poissons et crustacés (+44,2%).

Assahra Al Maghribia

• La présidente de l’Association des femmes entrepreneures appelle les partis à soutenir la nomination d’entrepreneures qualifiées aux conseils élus et aux chambres professionnelles. Rachida Mernissi, présidente de l’Association professionnelle pour l’Entrepreneuriat Féminin , a appelé les partis politiques à appuyer la candidature d’entrepreneures qualifiées pour les assemblées élues et les chambres professionnelles, afin de réduire la désaffection politique et d’augmenter le taux de participation aux prochaines élections. Dans une déclaration au journal, Mernissi a appelé à renforcer et à soutenir la représentation apolitique des femmes au sein des chambres professionnelles de l’industrie, de l’agriculture et de la pêche, et de l’artisanat. Invoquant les résultats d’une étude sur le degré et le niveau de participation des femmes dans les chambres professionnelles, qu’elle s’apprêtait à présenter jeudi à Laâyoune, Mernissi a souligné que tous les indicateurs dans cette étude révèlent le manque d’autonomisation politique des femmes entrepreneures.

Al Ahdath Al Maghribia

• Allègement du déficit commercial de 32,7% à fin janvier 2021 (Office des changes). Le déficit commercial du Maroc s’est établi à 11,06 milliards de dirhams (MMDH) à fin janvier 2021, enregistrant un allègement de 32,7% par rapport au même mois de l’année précédente, selon l’Office des changes. Cet allégement s’explique par une baisse des exportations de 5,2% moins importante que celle des importations (-16%), précise l’Office dans son bulletin sur les indicateurs des échanges extérieurs de janvier 2021.

Al Alam

• ANP: Légère amélioration du CA consolidé en 2020. Le chiffre d’affaires (CA) consolidé de l’Agence nationale des ports (ANP) s’est établi à plus de 2,05 milliards de dirhams (MMDH) à fin décembre 2020, en légère hausse de 0,05% par rapport à l’année 2019. Cette amélioration a été enregistrée malgré le contexte pandémique qui a marqué l’année 2020, indique l’ANP dans un communiqué sur ses indicateurs financiers. Au titre du quatrième trimestre 2020, les investissements effectués par l’ANP ont atteint un niveau de 481 millions de dirhams (MDH), en diminution par rapport aux investissements relatifs à la même période de l’année 2019 d’un montant de 726 MDH (Hors apport de l’Etat ponctuel de 5 MMDH en décembre 2019), précise la même source.