Maroc : Les ventes de voitures neuves connaissent une hausse de 6,23% en fin février

Le marché de l’automobile connaît un bon démarrage en début d’année 2021. Selon les statistiques de l’Association des importateurs de véhicules au Maroc (AIVAM), relative au marché des véhicules neufs, 27 446 unités se sont écoulées les deux premiers mois, soit une hausse de 6,23% comparé à l’année dernière.

Le nombre des immatriculations a atteint à fin février 14 111 unités, soit une progression de 5,84% comparée à la même période de l’année dernière. Et au cumul depuis janvier dernier, 27 446 véhicules ont été vendus, soit une hausse de 6,23%.

La première marche du podium est occupée par la marque Dacia, pour les voitures particulières, avec une part de marché de 29,23%, soit 7.081 nouvelles immatriculations depuis le début de l’année (+1,33%).

Dacia est suivie de Renault qui a écoulé 3.119 nouvelles unités (part de marché 12,08%), de Hyundai (2.068 unités et 8,54% en part de marché) et de Peugeot (1.785 véhicules et part de marché de 7,37%).

En ce qui concerne les véhicules utilitaires légers (VUL), les ventes de la marque chinoise Dongfeng Sokon (DFSK) ont bondi de 52,38% à 704 unités, soit une part de marché de 21,83% sur la période, devançant Ford (406 immatriculations et une part de 12,59%) et Mitsubishi (341 unités et 10,57%).

S’agissant des ventes des voitures « Premium », Audi a écoulé 547 unités à fin février 2021, soit une part de marché de 2,26%, suivie de BMW avec 423 unités (1,75%) et de Mercedes avec 440 véhicules (1,82%).

Sur le seul mois de février, le nombre des nouvelles immatriculations s’est établi à 14.111 unités, en hausse de 5,84% par rapport au même mois une année auparavant. La répartition par segment fait ressortir une hausse des VP de 6,25% à 12.542 unités et des VUL de 2,62% à 1.569 unités.