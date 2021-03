L’incubateur de startups « IsraMaroc », une réalité dès le 10 mars 2021

On savait lors de la normalisation des relations entre le Maroc et Israël qu’il était permis de croire à des choses favorables pour l’avenir des deux nations, là, ça se concrétise déjà. En effet, formalisé début février lors d’un webinaire, un nouvel incubateur de startups visant à renforcer les relations Israël-Maroc et baptisé « IsraMaroc » sera lancé le 10 mars prochain à Tel Aviv.

La rencontre virtuelle avait réuni près de cinquante professionnels marocains et israéliens du monde des affaires. Le nouvel incubateur permettra à de jeunes entrepreneurs marocains et israéliens de lancer leurs startups dans les secteurs de la santé, de l’énergie et de la «Tech for Good». Dans ces secteurs de l’innovation, les incubateurs sont des structures intervenant dans la création d’entreprise. Des professionnels et des experts accompagnent le futur entrepreneur dans la concrétisation de son projet.

Au cours du webinaire du 1er février, les participants avaient découvert les exigences de l’application et pris connaissance des conditions de candidature. Le lancement de l’incubateur «IsraMaroc» aura lieu le 10 mars 2021 à Tel Aviv dans les locaux d’Urban Place (espace de coworking), en présence de 60 entrepreneurs et hommes d’affaires des deux pays. Une opération de levée de fonds a déjà été lancée. Les startups incubées par « IsraMaroc » le seront à titre gracieux durant six mois. La liste des premiers lauréats sera dévoilée le 25 mai 2021, en présence de personnalités de premier plan du monde des affaires des deux pays.

Le Dr Daniel Rouach et Yossi Dan sont impliqués dans la mise en œuvre du projet d’incubateur. Né à Meknès, le Dr Rouach est président de la CCIIF et professeur à l’ESCP Business School (Paris). Il a gardé des liens étroits avec les responsables marocains. Quant à Yossi Dan, il est l’un des entrepreneurs les plus renommés d’Israël et membre du conseil d’administration de la CCIIF. Yossi Dan coopère notamment avec Google à Tel Aviv. Daniel Rouach travaille également, actuellement à la fondation de la Chambre de Commerce Israël-Maroc.

La principale mission des incubateurs, parfois appelés couveuses ou pépinières d’entreprise, est d’accompagner les créateurs d’entreprise dans leur projet. IsraMaroc propose, en plus de disposer d’un espace de coworking, dans les locaux d’Urban Place où les entrepreneurs pourront venir travailler et accueillir plusieurs start-ups, le partage d’expériences, le conseil, un suivi de la part de spécialistes du secteur d’activité concerné par le projet et une mise en relation avec des avocats, des banquiers ou des experts comptables, par exemple. L’objectif est aussi de trouver de futurs partenaires et d’envisager à terme une levée de fonds pour lancer l’activité.

A la fin du mois de mars 2021, le Dr Daniel Rouach (Président de la Chambre de Commerce Israël-France de Tel-Aviv) et Yossi Dan, célèbre coach en Entrepreneuriat, seront à Casablanca pour présenter l’écosystème israélien et les domaines clés potentiels de coopération avec le Maroc. La conférence qui se tiendra dans un grand Hôtel de Casablanca, portera sur les « Incubateurs du monde, Israël-Maroc-France ». Des startups marocaines seront sélectionnées avant fin mars pour participer à l’incubateur « IsraMaroc ». Afin de financer l’incubateur, une opération de CrowdFunding est en réalisation depuis début Mars 2020. Par ailleurs, à la suite d’un accord avec Edouard Cukierman, banquier d’affaires et Venture Capitalist à Tel-Aviv, une conférence « Go4Israel » est programmée début Octobre 2021 à Casablanca.