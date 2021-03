Vaccination contre la Covid-19: Le Maroc dans le top 10 de l’OMS

Le Bureau de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) au Maroc, a fait savoir ce mercredi que le Royaume figure dans le top 10 des pays ayant réussi le pari de la vaccination contre la Covid-19.

En faisant cette annonce sur son compte Twitter, le bureau de l’OMS a tenu à exprimer ses félicitations au Maroc pour ce succès. « Félicitations pour la réussite de cette campagne ! », a tweeté l’organisation.

Le Maroc compte parmi les 10 premiers pays qui ont réussi le défit de la vaccination contre la #COVID19 !

Le Maroc compte parmi les 10 premiers pays qui ont réussi le défit de la vaccination contre la #COVID19 !

Félicitations pour la réussite de cette campagne !

A noter que jusqu’à ce mercredi 3 mars, 3.745.173 personnes ont été vaccinées au Maroc contre le coronavirus, dont 360.689 ayant reçu la 2è dose du vaccin.

La campagne nationale de vaccination anti-Covid-19 avait été lancée le 28 janvier dernier par le Roi Mohammed VI, qui avait reçu la première dose du vaccin.

Gratuite pour tous sur instructions royales, la campagne vise à réaliser un objectif d’immunisation de 80% de la population de 17 ans et plus , et assurer, à terme, un retour progressif à une vie normale.