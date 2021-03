Un jour dans le monde

La pandémie du coronavirus a fait au moins 2.567.456 morts dans le monde depuis l’apparition des tous premiers cas porteurs du virus en Chine en décembre 2019.

Le nombre total des cas ayant contracté le virus a atteint les 115.612.385 personnes dans le monde dont 21.694.663 sont considérés comme cas actifs tandis que 91.350.266 sont considérés comme rétablis de la maladie. Par ailleurs, un total de 268.570.060 personnes ont déjà été vaccinées dans le monde.

Les Etats-Unis sont le pays comptant le plus de morts avec 516.616 décès, suivis par le Brésil (257.361), le Mexique (187.187), l’Inde (157.346) et le Royaume-Uni (123.296).

En France, le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal, a indique le l’exécutif espère « un retour à une vie plus normale (…) peut-être dès la mi-avril », n’excluant pas la possibilité qu’il y ait des semaines très corsées au niveau des mesures, prochainement.

Le porte-parole a également ajouté que le chef du gouvernement, Jean Castex, allait tenir une conférence de presse jeudi, et qui pourrait se traduire par des annonces. Dans l’Hexagone, un total de 3.637 personnes positives au coronavirus étaient en réanimation mercredi soir (au augmentation de 322 cas), soit le chiffre le plus haut depuis fin novembre, selon les dernières données de Santé publique France.

Le confinement en Grèce en vigueur depuis le 7 novembre va être prolongé jusqu’au 16 mars, a annoncé mercredi, le ministre grec de la Santé Vassilis Kikilias. A ce confinement, seront ajoutés plusieurs mesures encore plus restrictives.

Le pays fait face à une résurgence de l’épidémie et affiche des taux d’infections des plus elevés avec des records au niveau des bilans quotidiens, avec plus de 2.700 nouveaux cas, a déclaré à la presse le ministre grec de la Santé Vassilis Kikilias.

« Nous traversons la partie la plus dure de cette pandémie », a-t-il prévenu, estimant que les hôpitaux publics d’Athènes subissaient une « pression insupportable » depuis des semaines.

En Afrique du sud, pays le plus touché par la pandémie du coronavirus en Afrique, une étude préliminaire indique que les personnes contaminées par le variant sud-africain du nouveau coronavirus possèdent une meilleure immunité face aux autres mutations du virus, ont annoncé mercredi des experts.

Les résultats de cette étude qui qui a été menée par l’équipe scientifique sud-africaine ayant découvert le variant sud-africain, n’ont pas encore été confirmés par les experts internationaux.

Par ailleurs Interpol, a annoncé mercredi la saisie d’environ 2.400 doses de faux vaccins en Afrique du Sud, et un réseau de vaccins contrefaits a été démantelé en Chine. La police des polices a précisé qu’il ne s’agissait que de « la face émergée de l’iceberg ».