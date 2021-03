Le 2è prix «Lalla al Moutaaouina» récompense les meilleurs projets de coopératives féminines

Le ministère du Tourisme, de l’Artisanat, du Transport Aérien et de l’Economie Sociale et l’Office de Développement de la coopération ( ODCO), organisent le lundi 8 mars 2021, à l’occasion de la célébration de la Journée Internationale de la Femme, une cérémonie spéciale pour le couronnement des coopératives féminines qui ont soumis le meilleur projet afin de réinventer et développer leurs activités dans le cadre de la deuxième édition du prix «Lalla al Moutaaouina» avec la participation effective du secteur privé.

A travers cette initiative, le ministère entend contribuer à créer les conditions appropriées pour activer le rôle des coopératives féminines et les encourager à l’innovation sociale afin d’améliorer les conditions économiques, sociales et éducatives de leurs membres. Dans ce sens, au moins une coopérative féminine par région sera primée soit un nombre minimum de 12 primées.

Il est à noter que le projet «Lalla al Moutaaouina» rentre dans le cadre d’un ensemble de programmes visant à contribuer à l’autonomisation économique et sociale des femmes au vu du contexte liée à la crise sanitaire, particulièrement des femmes issues du milieu rural.