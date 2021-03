Le MEN annonce les résultats du mouvement de mutation des directeurs d’écoles publiques

Le ministère de l’Education nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique a dévoilé ce mercredi 3 mars les résultats du mouvement de mutation pour les directeurs et directrices d’études des établissements publics d’enseignement au titre de l’année 2021.

Sur son portail officiel www.men.gov.ma, le ministère de l’éducation nationale, secteur de l’éducation nationale, a annoncé les résultats du mouvement de mutation qui s’est traduit par le transfert d’un total de 1.426 directeurs et directrices répartis selon les cycles pédagogiques.

Dans les détails, 1.100 bénéficiaires (hommes et femmes) ont profité de cette mutation nationale au titre de l’année 2021 dans l’enseignement primaire, 210 dans l’enseignement secondaire intermédiaire, et 116 bénéficiaires dans l’enseignement secondaire qualifiant.

Le département de Said Amzazi souligne de même qu’au total, 2.690 directeurs et directrices d’écoles ont participé à ce mouvement, dont 2.199 dans l’enseignement primaire, 399 dans l’enseignement secondaire intermédiaire et 172 dans l’enseignement secondaire qualifié.

Le ministère porte également à la connaissance des personnes concernées par la question que, dans un délai de sept jours à compter de la date d’émission de ces résultats, la porte de recours sera ouverte. Toute personne concernée, devra présenter une demande directement aux services compétents de l’Académie régionale de l’éducation et de la formation (AREF) dont elle relève, qui s’occupera d’envoyer tous les appels avant le 15 mars 2021, au service des mouvements de mutation à la direction des ressources humaines et la formation de cadres, pour examen.

Toutefois, cette opération des recours ne comprendra que les dossiers reçus dans les délais mentionnés précise le ministère de l’éducation nationale.