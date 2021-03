Ligue arabe: L’Egyptien Ahmed Aboul Gheit reconduit pour 5 ans

L’Egyptien Ahmed Aboul Gheit, a été reconduit en tant que secrétaire général de la Ligue arabe, basée au Caire. Les ministres des Affaires Etrangères des pays membres ont tous approuvé sa demande.

A 78 ans, l’ancien chef de la diplomatie égyptienne (2004-2011) a été reconduit pour un nouveau mandat de cinq ans en tant que chef de la Ligue arabe.

Sa reconduction intervient à quelques mois de la fin de son mandat de secrétaire général qui doit prendre fin le 30 juin.

Tous les ministres arabes des Affaires étrangères ont approuvé sa demande à l’occasion des travaux de la 155è session du Conseil de la Ligue des Etats arabes qui ont débuté ce mercredi au Caire.

« La question palestinienne a été mise à l’épreuve au cours des dernières années et une nouvelle opportunité se présente aujourd’hui avec la nouvelle administration américaine qui reprend les leviers du pouvoir pour corriger cette voie », a déclaré le diplomate mercredi au moment où la question palestinienne est une cause pour laquelle militent les Etats arabes, notamment à travers la demande d’application d’un solution à deux Etats.

Et d’ajouter que la nouvelle administration du président Joe Biden aura l’opportunité de « lancer un véritable processus de paix, fondé sur le droit international, un cadre et une solution durable et non pas seulement sur la négociation dans un but de négociation ».

Lors de cette session les chefs de la diplomatie des 22 pays arabes membres ont discuté de dossiers régionaux d’intérêts commun, à savoir la question palestinienne, le processus de paix dans la région, ont examiné l’activation de l’Initiative de paix arabe.

Par les ailleurs, les pays arabes doivent discuter d’autres dossiers comme les ingérences de l’Iran dans les affaires intérieures des pays membres de la Ligue, ainsi que la situation au Yémen, en Syrie, ou encore au Liban et au Soudan.