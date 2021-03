Le ministère de la Santé et UNFPA agissent conjointement pour la promotion des droits reproductifs

Un plan de travail annuel pour promouvoir les droits à la santé sexuelle et reproductive au Maroc a été signé par Dr. Abdelilah Boutaleb, secrétaire général du ministère de la Santé et Luis Mora, Représentant du Fonds des Nations Unies pour la Population (FNUAP).

Dans un communiqué, le FNUAP explique qu’il compte collaborer avec le ministère de la Santé cette année pour contribuer à la réduction des inégalités et des iniquités en matière de santé reproductive, l’amélioration de la qualité des soins et la lutte contre la violence basée sur le genre, tout en adoptant une approche holistique basée sur les droits humains.

Cette collaboration sera ainsi axée sur le lancement de la nouvelle stratégie de santé sexuelle et reproductive 2021-2030, la gouvernance, la modélisation ainsi que la digitalisation en faveur de la continuité des services essentiels de la santé reproductive.

Le partenariat visera également à renforcer l’action conjointe visant la prévention des cancers féminins, l’appui au programme national de santé publique pour la prise en charge des femmes et des filles victimes de violence, la promotion de la profession de la sage-femme, l’élaboration de la deuxième stratégie nationale de la santé des adolescents et des jeunes 2022-2030, la recherche action et l’amélioration de l’accès des populations vulnérables aux services de santé sexuelle et reproductive de qualité, en mettant l’accent sur les jeunes et les personnes en situation de handicap.

Dans la continuité de la riposte au Covid-19, le FNUAP souligne qu’il appuiera également la campagne de la vaccination. Le Fonds des Nations Unies pour la Population, qui clôture cette année son 9ème cycle de coopération avec le gouvernement Marocain, indique qu’il continuera son appui au progrès du pays.

Le FNUAP mène dans ce cadre un partenariat stratégique avec le Ministère de la Santé qui permet de promouvoir les droits reproductifs et de lutter contre toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et des filles, en particulier l’élimination des décès maternels évitables, des besoins insatisfaits en planification familiale et de la violence fondée sur le genre précisé l’Institution dans son communiqué.

Le Fonds des Nations Unies pour la Population est une agence du Système des Nations Unies qui agit dans plusieurs domaines, où la population et développement, la santé, y compris la santé maternelle et la santé sexuelle et reproductive, l’égalité entre les sexes et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et des filles ainsi que l’appui à la jeunesse sont des priorités.

De nature opérationnelle, l’action du FNUAP vise surtout à une amélioration des conditions de la population et l’atteinte des Objectifs de Développement Durable (ODD) ainsi que des objectifs du Plan d’Action de la Conférence Internationale sur la Population et le Développement (CIPD), en tant qu’engagements internationaux ratifiés par le Maroc.