Le 10 mai proclamé par l’ONU Journée internationale de l’Arganier

Le 10 mai a été proclamé, ce mercredi 3 mars, par les Nations Unies, Journée internationale de l’Arganier. Une décision prise à l’initiative du Maroc, et largement co-sponsorisée par 113 Etats membres des Nations-Unies.

Lancée en 2020 lors d’un événement organisée par le Royaume, en collaboration, avec l’Agence Nationale pour le Développement des Zones Oasiennes et de l’Arganier (ANDZOA), le Département des affaires économiques et sociales de l’ONU (UN DESA), la FAO, l’UNESCO et l’OMS, cette initiative a donné le lieu à un processus de négociation qui a dû être interrompu en raison de la crise sanitaire.

Après avoir été relancé début 2021 par la Mission permanente du Maroc auprès des Nations-Unies, le processus a été clôturé après quatre rounds de réunions virtuelles de consultations avec les Etats membres des Nations Unies.

L’Arganier, arbre endémique du Maroc, patrimoine culturel immatériel de l’humanité et source ancestrale de développement durable sera ainsi célébré le 10 mai de chaque année à l’échelle nationale et internationale. Le choix de la journée du 10 mai est inspiré du cycle de la maturation du fruit de l’arganier.