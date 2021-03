Province de Larache : 49 missions de contrôle de la gestion des carrières de sables en 2020 

Le ministère de l’Equipement, du Transport, de la Logistique et de l’Eau, a fait savoir que la Police des carrières et la commission provinciale des carrières de la Province de Larache ont effectué, lors des dernières années, 256 missions de contrôle, dont 49 en 2020.

Suite aux informations circulant sur les réseaux sociaux, concernant le pillage de sable marin à dos d’animaux au niveau du littoral de la Province de Larache (Caïdat de Louamera), une commission centrale relevant du ministère de l’Equipement, du Transport, de la Logistique et de l’Eau a effectué, en février 2021, une visite d’inspection sur les lieux et a pris connaissance du mode de déroulement de l’opération de gestion des carrières dans la région, a indiqué le département de Abdelkader Amara dans un communiqué.

Ladite commission, qui a salué les efforts déployés dans le cadre du contrôle et du suivi des carrières, a conclu que les opérations de contrôle ont conduit au constat d’un nombre d’infractions, qui ont fait l’objet de procès-verbaux et dont les auteurs ont été poursuivis en justice, poursuit le ministère, notant que 32 affaires sont en cours devant les tribunaux, en plus de la saisie et de la confiscation d’un nombre de camions, de motocycles ainsi que d’autres matériels tractables.

Le ministère souligne que la direction provinciale de l’Equipement, du Transport et de la Logistique de Larache, à l’instar des autres services territoriaux du ministère et dans le cadre de la commission provinciale des carrières, œuvre actuellement pour l’élaboration et le déploiement d’un programme de contrôle et de suivi des carrières basé sur le contrôle topographique utilisant les drones, sur le renforcement du contrôle routier, sur l’organisation de l’ouverture des dépôts de sable et le renforcement de leur contrôle, ainsi que sur le recours à l’imagerie satellitaire éditées par le Centre royal de télédétection spatiale (CRTS).

Par ailleurs, le ministère, en partenariat avec les professionnels et les départements ministériels concernés, a élaboré un nouveau cadre juridique régissant l’exploitation des carrières, à savoir la loi 27.13 relative aux carrières ainsi que ses textes d’application, à savoir deux décrets et 12 arrêtés ministériels.

Ces réformes juridiques et institutionnelles permettront la préservation de l’environnement et l’exploitation optimale des ressources naturelles et leur valorisation en les mettant au service du développement durable.