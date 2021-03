Convention ministère du Tourisme/AWB pour un meilleur accompagnement des acteurs de l’Artisanat

La ministre du Tourisme, de l’Artisanat, du Transport Aérien et de l’Economie Sociale, Nadia Fettah Alaoui, et le Président Directeur Général d’Attijariwafa bank, Mohamed El Kettani, ont signé ce mercredi, une convention de partenariat stratégique, pour un meilleur accompagnement des acteurs de l’Artisanat.

La convention a pour objet de préciser les modalités de collaboration, de développement d’initiatives communes et d’accès aussi bien à des produits et services financiers qu’à des services d’accompagnement non financiers, et ce en faveur de l’ensemble des acteurs du secteur de l’artisanat, à savoir les mono-artisans, les auto-entrepreneurs, les porteurs de projets d’artisanat, les TPE, ainsi que les coopératives et les TPME d’artisanat.

Au vu de l’importance des acteurs du secteur de l’artisanat dans le développement économique et social du Royaume et leur rôle dans la création d’emplois, cette initiative qui s’inscrit dans le cadre des chantiers prioritaires du Ministère, a pour objectif d’accompagner ces acteurs dans leur développement, leur mise à niveau et leur modernisation, et de promouvoir l’émergence d’un tissu économique dynamique et performant.

Concrètement, les termes de cette convention permettront à l’ensemble des acteurs de l’artisanat, selon les besoins et les spécificités de chaque type d’acteur, de bénéficier :

– D’une panoplie de produits de financement avec des conditions avantageuses, qui leur seront offerts par Attijariwafa bank ; aussi bien des produits d’investissement pour l’acquisition de matériel et outillage à usage professionnel ou pour l’aménagement et l’équipement de locaux professionnels, que des produits de fonctionnement pour l’achat de matières premières et de produits finis et pour le règlement des frais d’exploitation.

– D’un accompagnement non financier à travers les centres Dar Al Moukawil, en mettant à leur disposition des espaces d’information et de formation dans les domaines liés au financement, notamment, le choix des produits les plus adaptés à l’activité, le montage des dossiers de demande de crédits et l’élaboration des business plans, et dans d’autres domaines liés à la concrétisation des projets, à la création de TPE, à la mise en relation B2B, à l’accès aux marchés, etc.

– D’une gamme de produits et services de « banque au quotidien » et de « banque à distance », qui leur sont adaptés.

La signature de cette convention constitue une concrétisation des attentes des professionnels de l’artisanat qui ont toujours considéré l’accès au financement, un handicap majeur pour le développement de leurs activités et l’amélioration de leur compétitivité, et ce à travers des produits qui leur sont adaptés, avec des conditions souples et accessibles.