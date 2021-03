Coronavirus: Plus de 10.000 décès enregistrés dans le monde ces dernières 24H

La pandémie de coronavirus a fait au moins 2.549.910 morts dans le monde depuis que le bureau de l’OMS en Chine a fait état de l’apparition de la maladie fin décembre, selon un bilan établi à partir de sources officielles mercredi à 15h. Au Maroc, le bilan de contamination fait état ce mardi 2 mars 2021 à 18H, de 484.159 cas confirmés, 469.868 guérisons et 8.645 décès alors que 3.657.468 personnes personnes ont été vaccinées depuis le lancement de la campagne.

La plateforme de veille et de suivi de Hespress, covid.hespress.com/fr, détaille ainsi que le Maroc compte désormais 484.159 cas confirmés, 8.645 décès (soit un taux de mortalité de 1,79%), 469.868 guérisons, 4.693.322 cas exclus après des tests négatifs en laboratoire (soit une augmentation de 4.795) et 5.646 cas actifs, dont 380 dans un état grave (24 sous intubation et 229 sous ventilation non invasive). De plus, 3.657.468 personnes ont été vaccinées depuis le début de la campagne de vaccination dont 293.857 ayant reçu la 2ème dose.

Dans le monde, plus de 114.713.590 cas d’infection ont été officiellement diagnostiqués depuis le début de l’épidémie. La grande majorité des malades guérissent, mais une part encore mal évaluée conserve des symptômes pendant des semaines, voire des mois. Sur la journée de mardi, 10.558 nouveaux décès et 406.096 nouveaux cas ont été recensés dans le monde.

Les pays qui ont enregistré le plus de nouveaux décès dans leurs derniers bilans sont les États-Unis avec 2.136 nouveaux morts, le Brésil (1.641) et le Mexique (1.035). Les États-Unis sont le pays le plus touché tant en nombre de morts que de cas, avec 516.616 décès pour 28.719.660 cas recensés, selon le comptage de l’université Johns Hopkins.

Après les États-Unis, les pays les plus touchés sont le Brésil avec 257.361 morts et 10.646.926 cas, le Mexique avec 187.187 morts (2.097.194 cas), l’Inde avec 157.346 morts (11.139.516 cas), et le Royaume-Uni avec 123.296 morts (4.188.400 cas).

Parmi les pays les plus durement touchés, la République tchèque est celui qui déplore le plus grand nombre de morts par rapport à sa population, avec 196 décès pour 100.000 habitants, suivi par la Belgique (191), la Slovénie (186), le Royaume-Uni (182) et le Monténégro (163).

L’Europe totalisait mercredi à 11H00 GMT 860.055 décès pour 37.874.127 cas, l’Amérique latine et les Caraïbes 683.590 décès (21.536.767 cas), les Etats-Unis et le Canada 538.655 décès (29.591.319 cas), l’Asie 257.503 décès (16.203.808 cas), le Moyen-Orient 104.777 décès (5.561.104 cas), l’Afrique 104.379 décès (3.914.002 cas), et l’Océanie 951 décès (32.465 cas).